De qué ha muerto el actor James Van Der Beek a los 48 años

Luto en el mundo de la interpretación. El actor James Van Der Beek, conocido por su papel de Dawson como protagonista de la serie 'Dawson crece' ha muerto este miércoles 11 de febrero a los 48 años.

El intérprete fue diagnosticado de un cáncer de colon en verano de 2023 e hizo pública su enfermedad en noviembre de 2024. Durante los últimos meses había limitado mucho sus apariciones.

Van Der Beek se había casado con Kimberly Van Der Beek en 2010, con quien tenía seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Su familia ha hecho público su fallecimiento.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana", recogía un mensaje publicado en su perfil de Instagram. "Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", continuaba el escrito.

Un prestigio internacional

James Van Der Beek comenzó su carrera a principios de la década de 1990, pero se hizo famoso internacionalmente con su papel de Dawson Leery en la serie juvenil, en la que abordaba la realidad del primer amor, problemas sociales y relaciones paternales.

Esta serie fue novedosa en su momento y logró conectar con el público, incluso mostró el primer beso homosexual en 'prime time'. También fue un trampolín hacia la fama para varios jóvenes entonces promesas de Hollywood, como Katie Holmes, Michelle Williams o Joshua Jackson.

El elenco de la serie se reunió en Nueva York el pasado 22 de septiembre por primera vez en más de 20 años, en un acto que atrajo a miles de seguidores y que permitió recaudar fondos para la organización Fuck Cancer, que brinda apoyo e información a quienes padecen esta enfermedad. A pesar de que le esperaron hasta el último momento, Van Der Beek finalmente no pudo acudir a este evento.

El actor siempre fue muy abierto con su enfermedad, de la que conversó con los medios y en redes sociales en varias ocasiones. Cuando la comunicó públicamente en noviembre de 2024, se mostraba optimista: "Cada año, aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas", señalaba.

Van der Beek, que vive en Estados Unidos, un país donde el tratamiento del cáncer es muy caro porque no hay sanidad pública, se vio obligado a vender algunos de los objetos personales de su serie 'Dawson Crece' para poderse costear el tratamiento.

Además de dicha serie, el actor fue muy reconocible en otros proyectos de primer nivel. Protagonizó comedias como 'Boda a la vista' o 'El quarterback y yo', además hizo una serie en la que se reía de sí mismo, 'Don't Trust the Bitch on Apartment 23' y apareció en series como 'Mentes criminales', 'One Tree Hill, Medium', 'Pose', 'Cómo conocí a vuestra madre', 'Mercy' o 'CSI Cyber'. Se espera que también aparezca en 'Elle', la precuela de 'Una rubia muy legal', que verá la luz este verano.