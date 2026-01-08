Los Replicantes
Muere Siro Ouro, actor de 'La Mesías', a los 24 años

La repentina muerte del actor y músico Siro Ouro en plena Nochevieja ha generado multitud de mensajes de condolencias.

El actor y músico Siro Ouro, conocido como Gold Sirope Foto: Instagram @gold_sirope
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Enero 2026 17:22 (hace 12 horas)

Luto en el mundo de la interpretación. El actor Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope ha muerto a los 24 años, según ha confirmado su agencia de representación. Su fallecimiento se produjo el pasado 1 de enero y por el momento no han trascendido las causas de su muerte.

Su padre, el actor Dani Ouro, conocido por series como 'SMS, sin miedo a soñar' o 'Sin gluten', también ha comunicado la noticia en redes sociales. Según ha relatado, la muerte se produjo tras pasar la Nochevieja en familia.

Siro Ouro se tomó las uvas en la casa de su abuela y después se marchó a su habitación. Esa misma madrugada falleció "sin sufrir". Su padre Dani Ouro ha explicado ue su hijo llevaba varios años luchando contra "una enfermedad rastrera, mezquina y cruel" que no logró superar. "Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue 'te quiero'. Te amaré siempre", ha expresado con gran emoción.

Mensajes de condolencias

Su agencia de representación le ha descrito como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación". Un anuncio que han compartido su padre y su agencia, con gran emoción, especialmente por su joven edad.

La compañía La Tristura también fue una de las primeras en comunicar públicamente el fallecimiento, con un mensaje en redes sociales. "Nuestro joven y delicado amigo", le han recordado, destacando un vínculo personal y profesional que arrancó cuando el intérprete tan solo tenía nueve años. El director Javier Calvo ha reaccionado con un corazón roto a la publicación sobre el fallecimiento.

El actor gallego era oriundo de Ferrol y será recordado especialmente por su trabajo en la compañía La Tristura, donde vio impulsada su popularidad tras participar en el elenco de 'Somos Reyes' y, sobre todo, en la serie 'La Mesías' de Los Javis.

Siro Ouro también desarrolló una carrera en la música bajo el nombre de Gold Sirope, un alias surgido como una especie de juego entre su nombre y apellido. Durante sus últimos años se había centrado especialmente en su faceta creativa como músico y compositor.

Su agencia de representación ha destacado que su última canción, titulada 'Las pequeñas cosas' y publicada recientemente, se mantendrá como un testimonio artístico y emocional de gran valor, un legado íntimo sobre su obra.

