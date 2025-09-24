Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Quién es Antonio Jiménez López: el empresario español muerto en República Dominicana

La reciente muerte de un empresario español en República Dominicana ha derivado en una investigación con multitud de incógnitas.

Quién es Antonio Jiménez López: el empresario español muerto en República Dominicana
Antonio Jiménez López, empresario español muerto en República Dominicana Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Septiembre 2025 13:34 (hace 8 horas)

El reciente hallazgo del cuerpo de un empresario sevillano muerto en el interior de un coche en República Dominicana ha generado una fuerte conmoción. La víctima es Antonio Jiménez López, nacido en Albox (Almería) y tenía 59 años.

Vídeos Los Replicantes

El empresario fallecido, Antonio Jiménez López, se dedicaba al negocio de las plantas y flores. Era el dueño del vivero Nazagarden, al que había cambiado recientemente el nombre como Patria Garden, aunque realmente era conocido como el vivero en la carretera de Montequinto.

Jiménez López llevaba varias décadas centrado en este negocio, situado en una zona de parcelas con acceso directo desde la carretera. Su negocio experimentó un crecimiento gradual, desde plantas y flores hasta abarcar decoración floral y paisajismo. De ahí que colaborase con multitud de eventos como bodas, bautizos o comuniones, así como establecimientos hoteleros, bares, restaurantes e incluso bloques de viviendas.

Una pareja en República Dominicana

Antonio Jiménez López tenía como pareja actual a una mujer procedente de República Dominicana, Patria Eridania, el mismo país donde ha sido encontrado muerto con un disparo en la cabeza. Junto a ella, tenía un hijo adolescente, además de los otros tres hijos mayores que ya tenía previamente.

La muerte de Antonio Jiménez López permanece bajo investigación
La muerte de Antonio Jiménez López permanece bajo investigación .

El cambio de nombre del vivero a Patria Garden, precisamente, venía en mención a ella, que según el registro mercantil siempre ha figurado como propietaria total del negocio. Ella era la que habitualmente atendía a los clientes, mientras que Antonio optaba por un perfil discreto, con fama de cumplidor.

Junto a ella viajaba habitualmente a República Dominicana, especialmente a la provincia de Monte Cristi, al norte del país, de donde ella procede. Pero todo acabó en esta última ocasión, en un camino rural sin asfaltado en Hatillo Palma, la misma provincia, donde fue hallado muerto dentro de su vehículo.

La policía dominicana se topó con el vehículo del empresario y en su interior estaba su cuerpo, con la cabeza vencida por un disparo. Junto a él, se encontró su cartera, con el DNI y el pasaporte español. No se encontraron pruebas que apuntaran a un traslado del cuerpo, portaba todavía el cinturón de seguridad y el pie estaba accionando el pedal del freno.

El cuerpo había permanecido en el mismo lugar durante varias horas hasta que los vecinos alertaron a las autoridades. Los agentes trasladaron el cuerpo para su autopsia y se iniciaron diligencias para esclarecer todo lo ocurrido. A pesar de que en España se trató inicialmente como un asesinato, los medios locales abordaron el suceso como una muerte por suicidio.

Por el momento, la investigación no ha esclarecido todavía todas las circunstancias del suceso. Las autoridades barajan, por tanto, que pudiera ser un suicidio, pero también la posible intervención de terceras personas. En las conclusiones será fundamental conocer el resultado de la autopsia o la trayectoria para determinar el origen de todo lo ocurrido. Sin embargo, hay que destacar que no se hallaron impactos de bala en la carrocería o en la luna del vehículo, lo que reduce la hipótesis de un asesinato por alcance.

El suceso mantiene multitud de incógnitas. No se han podido encontrar todavía testimonios que indiquen algún hecho previo al asesinato, como alguna discusión. Tampoco nadie que apunte al motivo por el que podría estar solo en un camino sin asfaltar cuando había volado hasta República Dominicana acompañado de su pareja y la hija que ambos tenían en común.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  7. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  8. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  9. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  10. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
Artículos relacionados
Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Sale a la luz el motivo del asesinato de Iryna Zarutska: refugiada ucraniana en EEUU

Sale a la luz el motivo del asesinato de Iryna Zarutska: refugiada ucraniana en EEUU

Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook

Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook

Contenidos que te pueden interesar
Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color

Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color

Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: contundente medida de la Justicia

Adiós a los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: contundente medida de la Justicia

El padre de Elon Musk es acusado por abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros

El padre de Elon Musk es acusado por abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros

Confirmado por la OCU: los supermercados más baratos de España y qué cadenas suben más

Confirmado por la OCU: los supermercados más baratos de España y qué cadenas suben más

Quién es Antonio Jiménez López: el empresario español muerto en República Dominicana

Quién es Antonio Jiménez López: el empresario español muerto en República Dominicana

El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"

El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"