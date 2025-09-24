Quién es Antonio Jiménez López: el empresario español muerto en República Dominicana

El reciente hallazgo del cuerpo de un empresario sevillano muerto en el interior de un coche en República Dominicana ha generado una fuerte conmoción. La víctima es Antonio Jiménez López, nacido en Albox (Almería) y tenía 59 años.

El empresario fallecido, Antonio Jiménez López, se dedicaba al negocio de las plantas y flores. Era el dueño del vivero Nazagarden, al que había cambiado recientemente el nombre como Patria Garden, aunque realmente era conocido como el vivero en la carretera de Montequinto.

Jiménez López llevaba varias décadas centrado en este negocio, situado en una zona de parcelas con acceso directo desde la carretera. Su negocio experimentó un crecimiento gradual, desde plantas y flores hasta abarcar decoración floral y paisajismo. De ahí que colaborase con multitud de eventos como bodas, bautizos o comuniones, así como establecimientos hoteleros, bares, restaurantes e incluso bloques de viviendas.

Una pareja en República Dominicana

Antonio Jiménez López tenía como pareja actual a una mujer procedente de República Dominicana, Patria Eridania, el mismo país donde ha sido encontrado muerto con un disparo en la cabeza. Junto a ella, tenía un hijo adolescente, además de los otros tres hijos mayores que ya tenía previamente.

La muerte de Antonio Jiménez López permanece bajo investigación .

El cambio de nombre del vivero a Patria Garden, precisamente, venía en mención a ella, que según el registro mercantil siempre ha figurado como propietaria total del negocio. Ella era la que habitualmente atendía a los clientes, mientras que Antonio optaba por un perfil discreto, con fama de cumplidor.

Junto a ella viajaba habitualmente a República Dominicana, especialmente a la provincia de Monte Cristi, al norte del país, de donde ella procede. Pero todo acabó en esta última ocasión, en un camino rural sin asfaltado en Hatillo Palma, la misma provincia, donde fue hallado muerto dentro de su vehículo.

La policía dominicana se topó con el vehículo del empresario y en su interior estaba su cuerpo, con la cabeza vencida por un disparo. Junto a él, se encontró su cartera, con el DNI y el pasaporte español. No se encontraron pruebas que apuntaran a un traslado del cuerpo, portaba todavía el cinturón de seguridad y el pie estaba accionando el pedal del freno.

El cuerpo había permanecido en el mismo lugar durante varias horas hasta que los vecinos alertaron a las autoridades. Los agentes trasladaron el cuerpo para su autopsia y se iniciaron diligencias para esclarecer todo lo ocurrido. A pesar de que en España se trató inicialmente como un asesinato, los medios locales abordaron el suceso como una muerte por suicidio.

Por el momento, la investigación no ha esclarecido todavía todas las circunstancias del suceso. Las autoridades barajan, por tanto, que pudiera ser un suicidio, pero también la posible intervención de terceras personas. En las conclusiones será fundamental conocer el resultado de la autopsia o la trayectoria para determinar el origen de todo lo ocurrido. Sin embargo, hay que destacar que no se hallaron impactos de bala en la carrocería o en la luna del vehículo, lo que reduce la hipótesis de un asesinato por alcance.

El suceso mantiene multitud de incógnitas. No se han podido encontrar todavía testimonios que indiquen algún hecho previo al asesinato, como alguna discusión. Tampoco nadie que apunte al motivo por el que podría estar solo en un camino sin asfaltar cuando había volado hasta República Dominicana acompañado de su pareja y la hija que ambos tenían en común.