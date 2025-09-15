Sale a la luz el motivo del asesinato de Iryna Zarutska: refugiada ucraniana en EEUU

Irina Zarutska, una joven ucraniana refugiada de 23 años, llegó en 2022 con su madre y hermanos a Estados Unidos. La joven ha sido apuñalada varias veces por un hombre en el tren de Charlotte, Estados Unidos. El vídeo difundido con lo ocurrido por las autoridades de la región sigue estremeciendo al mundo.

Irina iba en el tren vestida con su uniforme de trabajo, ya había terminado su turno en una pizzería de la ciudad, detrás estaba sentado Decarlos Brown Jr. El hombre le clavó un cuchillo en repetidas ocasiones en su cuerpo, una de las cuchilladas fue directa al cuello, causa de la muerte pocos segundos después.

Quién es Decarlos Brown Jr

Decarlos Brown Jr es un hombre de 34 años que se encontraba en libertad con cargos en el momento en el que cometió el asesinato a la joven ucraniana. Brown ha llegado a atacar a su hermana y está convencido de que tiene implantado un microchip en el cerebro puesto por el Gobierno.

Este hombre ha sido detenido en 14 ocasiones por diversos delitos de robo, agresión, posesión ilegal de armas y asalto con arma blanca; de los que ha quedado libre de prisión hasta 14 veces.

Este suceso ha llegado a la Casa Blanca, Donald Trump se ha pronunciado: "El animal que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio 'rápido' (¡no hay duda!) y ser sentenciado únicamente con la pena de muerte".

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, ha marcado los pasos que se van a seguir con Brown: "Los pasos son los siguientes: presentamos cargos, formulamos acusación y, a continuación, decidimos legalmente si solicitamos o no la pena de muerte. Pero sin duda está sobre la mesa".