Muere un empresario sevillano en República Dominicana tras un disparo

El cuerpo de un hombre español ha sido hallado sin vida en República Dominicana y con un disparo en la cabeza.

Momentos en los que los agentes encuentran a la víctima Foto: Imagen difundida por un comunicador de República Dominicana en X @YormanVsquez2
Andrea Torrente

23 Septiembre 2025 11:28 (hace 57 minutos)

Antonio Jiménez López fue localizado el sábado 20 de septiembre en el interior de una camioneta que se encontraba estacionada en Palo Damajagua, en República Dominicana. Antonio fue hallado muerto y con señales de disparos de un arma de fuego. La Policía Nacional y el Ministerio Público del país están trabajando para dar respuesta a lo sucedido.

Los medios locales de República Dominicana informan que el cuerpo fue encontrado por los vecinos del municipio y estos avisaron a los agentes policiales. La víctima presentaba una herida de bala en la cabeza y ha podido ser identificado como Antonio Jiménez López, un ciudadano español.

¿Quién era Antonio Jiménez López?

Jiménez López ha sido identificado fácilmente porque a su lado se encontrada su DNI español y su pasaporte. El fallecido era un hombre de 59 años que vivía en el pueblo de Dos Hermanas, en Sevilla. La Cadena DH, un diario sevillano, ha podido aportar que se trataba de un empresario nazareno que poseía un vivero en la ciudad.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de República Dominicana siguiendo todos los procedimientos legales. Las autoridades del país encargadas de las investigaciones criminales han puesto en marcha una investigación que no parará hasta poder acusar a un responsable y determinar las causas de lo ocurrido.

