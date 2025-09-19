Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook

La detenida se había citado con el fallecido a través de internet y un día después le invitó a un parque donde le asesinó por la espalda.

Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook
Chelsea Perkins, modelo de OnlyFans detenida por el asesinato de Matthew Dunmire Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

19 Septiembre 2025 10:47 (hace 4 horas)

Chelsea Perkins, conocida en internet como Selena Savage, ha sido detenida en el estado de Ohio (Estados Unidos) por asesinar de un disparo a un hombre de 31 años en un parque nacional situado al norte del Estado de Ohio. Aunque la historia detrás del crimen oculta mucho más de lo que podría parecer.

Vídeos Los Replicantes

Perkins era miembro de la Guardia Costera, aunque a los 35 años decidió dar un giro de 180 grados a su vida profesional al comprobar que tenía otras aspiraciones. Por ello, terminó por abandonar su trabajo y se dedicó al cine para adultos, convirtiéndose en modelo de OnlyFans bajo el pseudónimo de Selena Savage.

Pero su experiencia como modelo de la plataforma OnlyFans iba experimentar nuevamente un drástico cambio cuando comenzó a intercambiar mensajes en internet con Matthew Dunmire, un hombre de 31 años residente en Ohio.

Un encuentro que terminó en asesinato: el móvil que determinan las autoridades

Después de intercambiar varios mensajes, Chelsea Perkins y Matthew Dunmire acordarton un encuentro para pasar el día juntos en un apartamento de alquiler. Al día siguiente, Perkins llevó a su cita al Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, una zona de bosque donde repentinamente la mujer asesinó al hombre utilizando una pistola de 9 milímetros con la que le disparó por la espalda.

La policía encontró armas de fuego en la vivienda de Chelsea Perkins
La policía encontró armas de fuego en la vivienda de Chelsea Perkins RRSS

Cuando la policía descubrió el cuerpo del fallecido, iniciaron inmediatamente una investigación que les llevó al apartamento de Chelsea Perkins, donde encontraron varias armas de fuego, una de ellas con rastro de su ADN, así como una nota de suicidio para Dunmire.

Durante el juicio, Perkins alegó que ambos se habían conocido previamente. En 2017, la ex guarda costera le denunció por violación, aunque por entonces el caso se cerró sin una sentencia condenatoria porque los investigadores no pudieron dar por probadas las acusaciones. Sin embargo, en esta ocasión se ha dado por válido y la judicatura planteó que se trataba de una venganza por esta agresión sexual.

A pesar de que el móvil del crimen ha reducido su pena, los jueves han determinado que Chelsea Perkins debe ir a la cárcel por el asesinato. El juez Solomon Oliver Jr. ha establecido una pena de 22 años y medio de prisión, a los que se sumarán otros cinco años de libertad vigilada cuando abandone el penal. Por el momento no ha trascendido la indemnización que tendrá que pagar a la familia de la víctima.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  7. Sánchez impulsa alianzas con gobiernos progresistas de Latinoamérica ante la ola ultra
  8. De qué ha muerto el piloto Pau Alsina a los 17 años: promesa del motociclismo
  9. Sale a la luz la relación oculta de Michu y Ortega Cano: "Lo peor que hizo fue conocerle"
  10. El Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas y avala la custodia para el padre
Artículos relacionados
Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

El FBI difunde fotos del sospechoso del asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

El FBI difunde fotos del sospechoso del asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson: el detenido por el asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson: el detenido por el asesinato del influencer ultra Charlie Kirk

Sale a la luz el motivo del asesinato de Iryna Zarutska: refugiada ucraniana en EEUU

Sale a la luz el motivo del asesinato de Iryna Zarutska: refugiada ucraniana en EEUU

Contenidos que te pueden interesar
Adiós DGT: denuncian una campaña de estafas que ya afecta a miles de conductores

Adiós DGT: denuncian una campaña de estafas que ya afecta a miles de conductores

Hallan el cuerpo del artista español Gonzalo Fuentes arrojado en pleno río Támesis

Hallan el cuerpo del artista español Gonzalo Fuentes arrojado en pleno río Támesis

Qué fue de David Muñoz, cantante de Estopa: sale a la luz su nueva vida en la universidad

Qué fue de David Muñoz, cantante de Estopa: sale a la luz su nueva vida en la universidad

Pánico en pleno encierro: muere un hombre de 37 años brutalmente corneado en Guadalajara

Pánico en pleno encierro: muere un hombre de 37 años brutalmente corneado en Guadalajara

Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook

Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook

'El cautivo' de Amenábar y otras 5 películas con historia que dan voz al colectivo LGTBIQ+

'El cautivo' de Amenábar y otras 5 películas con historia que dan voz al colectivo LGTBIQ+

Más de medio centenar de eurodiputados exigen a la UER expulsar a Israel de Eurovisión 2026

Más de medio centenar de eurodiputados exigen a la UER expulsar a Israel de Eurovisión 2026

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta