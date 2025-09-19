Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook

Chelsea Perkins, conocida en internet como Selena Savage, ha sido detenida en el estado de Ohio (Estados Unidos) por asesinar de un disparo a un hombre de 31 años en un parque nacional situado al norte del Estado de Ohio. Aunque la historia detrás del crimen oculta mucho más de lo que podría parecer.

Perkins era miembro de la Guardia Costera, aunque a los 35 años decidió dar un giro de 180 grados a su vida profesional al comprobar que tenía otras aspiraciones. Por ello, terminó por abandonar su trabajo y se dedicó al cine para adultos, convirtiéndose en modelo de OnlyFans bajo el pseudónimo de Selena Savage.

Pero su experiencia como modelo de la plataforma OnlyFans iba experimentar nuevamente un drástico cambio cuando comenzó a intercambiar mensajes en internet con Matthew Dunmire, un hombre de 31 años residente en Ohio.

Un encuentro que terminó en asesinato: el móvil que determinan las autoridades

Después de intercambiar varios mensajes, Chelsea Perkins y Matthew Dunmire acordarton un encuentro para pasar el día juntos en un apartamento de alquiler. Al día siguiente, Perkins llevó a su cita al Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, una zona de bosque donde repentinamente la mujer asesinó al hombre utilizando una pistola de 9 milímetros con la que le disparó por la espalda.

La policía encontró armas de fuego en la vivienda de Chelsea Perkins RRSS

Cuando la policía descubrió el cuerpo del fallecido, iniciaron inmediatamente una investigación que les llevó al apartamento de Chelsea Perkins, donde encontraron varias armas de fuego, una de ellas con rastro de su ADN, así como una nota de suicidio para Dunmire.

Durante el juicio, Perkins alegó que ambos se habían conocido previamente. En 2017, la ex guarda costera le denunció por violación, aunque por entonces el caso se cerró sin una sentencia condenatoria porque los investigadores no pudieron dar por probadas las acusaciones. Sin embargo, en esta ocasión se ha dado por válido y la judicatura planteó que se trataba de una venganza por esta agresión sexual.

A pesar de que el móvil del crimen ha reducido su pena, los jueves han determinado que Chelsea Perkins debe ir a la cárcel por el asesinato. El juez Solomon Oliver Jr. ha establecido una pena de 22 años y medio de prisión, a los que se sumarán otros cinco años de libertad vigilada cuando abandone el penal. Por el momento no ha trascendido la indemnización que tendrá que pagar a la familia de la víctima.