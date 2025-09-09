Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

El Ejército de Israel ha confirmado un "ataque de precisión" en Doha (Catar), donde se han registrado varias explosiones durante este martes, 9 de septiembre, destinado a asesinar a "altos mandos" de la organización Hamás, que gobierna la Franja de Gaza.

???? The moment of the Israeli airstrike in Doha pic.twitter.com/sFMjxSzx8y — Conflict Radar (@Conflict_Radar) September 9, 2025

URGENTE: GRAVE: Israel bombardea un edifico durante la reunión de la delegación negociadora palestina para discutir la última propuesta estadounidense en Doha, Qatar. pic.twitter.com/pkKGYEEU0E — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) September 9, 2025

El humo derivado de las explosiones se ha podido apreciar elevándose sobre el distrito de Katara, en la capital. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) han concretado que la operación busca eliminar a "altos mandos de la organización terrorista Hamás".

Las IDF han argumentado que el ataque fue en todo momento selectivo y que "antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia"

Condena de Catar

Catar ha emitido un comunicado para condenar el "cobarde" ataque de Israel contra "funcionarios de Hamás en Doha". La cadena de televisión nacional Al Jazeera ha explicado que el objetivo de la asonada era la delegación negociadora del grupo islamista palestino, que se había desplazado a Doha para una reunión en la que discutir la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la franja de Gaza.

El ataque se produce en un momento crítico, en plena fase de negociaciones, en las que Catar actúa como mediador clave entre Israel y Hamás con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz para la Franja de Gaza. En el país residen algunos de los miembros más relevantes de la organización.