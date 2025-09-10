Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

El asesino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha sido trasladado de la prisión de Herrera de la Mancha a la de Archidona tras haberse conocido que había sido sorprendido con varios privilegios en prisión. Se trata de un dispositivo tablet y un pen drive con acceso a wifi, que empleaba en su celda, elementos ilegales para un recluso.

Los hechos fueron descubiertos durante un registro en la panadería de la prisión, donde trabajaba Miguel Carcaño, un lugar en el que se había ganado la confianza de los funcionarios. Fue en este lugar donde se encontraron un teléfono móvil. Además, varios testimonios recabados por Mediaset revelan que el dispositivo habría entrado en la cárcel por alguien vinculado al penal. "Ha disfrutado de todos esos aparatos por lo menos durante un año y medio", señalan.

Después de haberse revelado que se habían incumplido todas las normas de la cárcel, Instituciones Penitenciarias ha decidido actuar en represalia ordenando un traslado de prisión. Por este motivo, ingresará en la cárcel de Archidona (Málaga) procedente de Herrera de la Mancha. Este 'castigo' implica volver a Andalucía, muy cerca de Sevilla, así como ingresar en un centro con piscina climatizada, gimnasio y pista de fútbol sala con material especial.

La cárcel 'palacio': el nuevo destino de Miguel Carcaño tras su 'castigo'

De este modo, la represalia contra Miguel Carcaño es un traslado a una cárcel con muchas mejores condiciones y cerca de Sevilla. La prisión de Archidona es conocida como la prisión 'palacio' porque es moderna y cuenta con todo tipo de avances orientados hacia la integración.

En todo caso, Carcaño no terminará de cumplir con la totalidad de la pena impuesta por el asesinato de Marta del Castillo hasta mayo de 2030. La condena concluirá el 8 de mayo de 2030 y para entonces tendrá 41 años, por lo que habrá pasado más de la mitad de su vida encarcelado.

Este acercamiento a Andalucía y el final de su condena en tan solo cinco años no implicarán la vuelta inmediata se Miguel Carcaño a Sevilla. El condenado tiene vetado residir en la capital andaluza hasta 2043 y tampoco en la misma localidad donde estén los padres y hermana de Marta, como aparece reflejado en la sentencia condenatoria.

Todo ello se suma a su actitud dentro de prisión y durante el juicio. Miguel Carcaño todavía no ha revelado dónde está localizado el cuerpo de Marta del Castillo y tampoco ha ayudado a su localización, agravando de este modo el daño para la familia de la víctima, que no tiene donde recordarla.

Por este motivo, el Tribunal Supremo ya le condenó a un año y tres meses más dentro de la cárcel por un delito contra la integridad moral. Por todos estos motivos, se prevé que Miguel Carcaño no volverá a salir en libertad hasta que no se encuentre muy cerca del incumplimiento íntegro de la pena.