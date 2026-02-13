Qué implica que Trump elimine las sanciones al petróleo venezolano

Estados Unidos ha levantado las sanciones al petróleo procedente de Venezuela. El comunicado, difundido por la Casa Blanca, autoriza a varias compañías petroleras a realizar transacciones relacionadas con las operaciones del sector del petróleo y del gas.

Esta orden beneficia a Repsol, BP, Chevron, Eni y Shell, que podrán operar en el país caribeño sin restricciones. Ahora se permite realizar "transacciones prohibidas por el reglamento de sanciones a Venezuela, incluyendo a las que involucren al Gobierno de Venezuela y PDVSA", la petrolera estatal.

La licencia incluye, en todo caso, prohibiciones, que impiden realizar transacciones con personas o empresas procedentes de China, Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte, para garantizar que los activos del petróleo no terminen en manos de estos países.

Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo en su subsuelo Pexels

Precisamente, dichos países eran aliados de Caracas, hasta la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos. La nueva Administración de Delcy Rodríguez ha alineado los intereses con Washington para levantar sanciones y empieza a romper relaciones con socios históricos como Cuba, que vive ahora la crisis más grave desde la caída de la Unión Soviética.

Nueva vía de negocio

La orden de Estados Unidos permitirá que las grandes multinacionales energéticas como Repsol puedan reactivar sus actividades en el país latinoamericano, donde está presente desde 1993.

Hay que recordar que Venezuela es el país que guarda mayor petróleo en su subsuelo, pero que ha tenido problemas para su extracción ante la falta de inversión en los pozos por parte de PDVSA y las sanciones internacionales al chavismo.

La apertura ahora de dichas sanciones se produce en la misma semana en que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha viajado a Venezuela para reunirse con la presidenta Delcy Rodríguez. Este es el encuentro de mayor nivel entre ambos países desde el ataque de Washington a Caracas para detener a Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro ya ha emitido unas licencias que permiten a otras empresas de Estados Unidos suministrar a Venezuela equipos y tecnología necesarios para impulsar la producción petrolera del país.

Además, la Casa Blanca organizó en enero un encuentro con las principales petroleras mundiales para ofrecer parte de los activos que quedarían libres en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió entonces que los ejecutivos, entre los que estaban Josu Jon Imaz por Repsol, se comprometerían a invertir 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera venezolana.