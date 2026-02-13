Los Replicantes
Buscar

Economía

Qué implica que Trump elimine las sanciones al petróleo venezolano

Estados Unidos levanta las sanciones al país caribeño y da via libre para operar en el país con mayores reservas de petróleo del mundo.

Qué implica que Trump elimine las sanciones al petróleo venezolano
Donald Trump y Delcy Rodríguez Foto: The White House | CC (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

13 Febrero 2026 17:37 (hace 3 horas)

Estados Unidos ha levantado las sanciones al petróleo procedente de Venezuela. El comunicado, difundido por la Casa Blanca, autoriza a varias compañías petroleras a realizar transacciones relacionadas con las operaciones del sector del petróleo y del gas.

Vídeos Los Replicantes

Esta orden beneficia a Repsol, BP, Chevron, Eni y Shell, que podrán operar en el país caribeño sin restricciones. Ahora se permite realizar "transacciones prohibidas por el reglamento de sanciones a Venezuela, incluyendo a las que involucren al Gobierno de Venezuela y PDVSA", la petrolera estatal.

La licencia incluye, en todo caso, prohibiciones, que impiden realizar transacciones con personas o empresas procedentes de China, Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte, para garantizar que los activos del petróleo no terminen en manos de estos países.

Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo en su subsuelo
Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo en su subsuelo Pexels

Precisamente, dichos países eran aliados de Caracas, hasta la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos. La nueva Administración de Delcy Rodríguez ha alineado los intereses con Washington para levantar sanciones y empieza a romper relaciones con socios históricos como Cuba, que vive ahora la crisis más grave desde la caída de la Unión Soviética.

Nueva vía de negocio

La orden de Estados Unidos permitirá que las grandes multinacionales energéticas como Repsol puedan reactivar sus actividades en el país latinoamericano, donde está presente desde 1993.

Hay que recordar que Venezuela es el país que guarda mayor petróleo en su subsuelo, pero que ha tenido problemas para su extracción ante la falta de inversión en los pozos por parte de PDVSA y las sanciones internacionales al chavismo.

La apertura ahora de dichas sanciones se produce en la misma semana en que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha viajado a Venezuela para reunirse con la presidenta Delcy Rodríguez. Este es el encuentro de mayor nivel entre ambos países desde el ataque de Washington a Caracas para detener a Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro ya ha emitido unas licencias que permiten a otras empresas de Estados Unidos suministrar a Venezuela equipos y tecnología necesarios para impulsar la producción petrolera del país.

Además, la Casa Blanca organizó en enero un encuentro con las principales petroleras mundiales para ofrecer parte de los activos que quedarían libres en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió entonces que los ejecutivos, entre los que estaban Josu Jon Imaz por Repsol, se comprometerían a invertir 100.000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera venezolana.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Qué es 'Lanza del Sur': operación militar lanzada por Trump en plena tensión con Venezuela

Qué es 'Lanza del Sur': operación militar lanzada por Trump en plena tensión con Venezuela

Qué futuro tiene Cuba tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Qué futuro tiene Cuba tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

Cuáles son los países con mayor petróleo en el mundo: esta es la posición de Venezuela

Cuáles son los países con mayor petróleo en el mundo: esta es la posición de Venezuela

Contenidos que te pueden interesar
Qué implica que Trump elimine las sanciones al petróleo venezolano

Qué implica que Trump elimine las sanciones al petróleo venezolano

Un hígado de cerdo modificado y conectado desde el exterior consigue salvar a un paciente

Un hígado de cerdo modificado y conectado desde el exterior consigue salvar a un paciente

Adiós DGT: la Guardia Civil intensifica controles y empezará a multar por esto

Adiós DGT: la Guardia Civil intensifica controles y empezará a multar por esto

Las oposiciones con plaza asegurada: el 36% de las vacantes quedan sin cubrir

Las oposiciones con plaza asegurada: el 36% de las vacantes quedan sin cubrir

Qué es la enfermedad de Aujezsky: ha provocado la muerte de cuatro perros en Cantabria

Qué es la enfermedad de Aujezsky: ha provocado la muerte de cuatro perros en Cantabria

Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas del supermercado con plástico incrustado

Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas del supermercado con plástico incrustado

Benidorm Fest 2026 logra la mejor semifinal de su historia: Rosalinda Galán como favorita

Benidorm Fest 2026 logra la mejor semifinal de su historia: Rosalinda Galán como favorita

Ayuso suprime las comisiones que vigilan hospitales públicos de gestión privada en Madrid

Ayuso suprime las comisiones que vigilan hospitales públicos de gestión privada en Madrid