Qué futuro tiene Cuba tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

La detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas de Estados Unidos ha supuesto un duro golpe para el régimen. El vacío de poder por la ausencia del presidente ha dado paso a una administración interina dirigida por la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que podría desembocar un cambio estratégico para el país.

Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en todo el mundo, se encontraba hasta la fecha vinculado con la suerte de alianza de dictaduras que se oponen al sistema liberal: China, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Bielorrusia, Corea del Norte...

La captura de Maduro parece alejar, al menos por el momento, a Caracas de estos aliados. Delcy Rodríguez ya lo ha dejado entrever con su intención de comenzar a colaborar con Estados Unidos, especialmente después de que Donald Trump haya enviado amenazas de repetir una operación militar de similares características en caso de no seguir sus indicaciones.

Esta caída es un golpe para todo el bloque iliberal, pero especialmente para Cuba. La isla, bajo un régimen comunista que se extiende por más de seis décadas, dependía estratégicamente de la colaboración de Venezuela en materia energética, especialmente para el acceso a petróleo, esquivando así unas sanciones que ahogan su economía.

La caída de Maduro reorienta el papel de la petrolera estatal venezolana PDVSA a intereses alineados con Washington CC

La posible caída de otros regímenes en la región a modo de castillo de naipes ya la planteó Donald Trump tras deponer a Nicolás Maduro, puesto que Cuba y Nicaragua tienen una gran dependencia de Caracas: "Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", expresó el mandatario estadounidense.

Dado este escenario, Donald Trump ya planteó que en el caso de Cuba no sería necesaria una intervención activa para la caída del régimen, sino que el colapso económico sería clave en su hundimiento.

El futuro de Cuba tras la caída de Nicolás Maduro: qué ocurrirá con el régimen de La Habana

La situación en Cuba realmente se podría agravar tras la caída del régimen de Caracas. La isla, que tenía a Venezuela como un gran aliado y prácticamente una colonia de la que utilizar sus recursos prácticamente gratis, sufre una situación económica crítica que se une a las consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos, que le impide acceder a bienes básicos.

Cuba lleva décadas atrapada en una grave recesión, sin capacidad para pagar sus deudas y sin acceso a financiación exterior. La producción del país sigue en retroceso y no logra garantizar el pleno suministro de alimentos y productos básicos para la población, que se ve afectada diariamente por cortes de electricidad de varias horas.

Cuba dependía en gran medida de las importaciones de petróleo de Venezuela CC

El país sufrió una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) de más del 4% hasta el tercer trimestre de 2025. El cierre del ejercicio apuntaba a un resultado todavía peor por el agravamiento de su crisis energética y el impacto del huracán Melissa.

Una crisis que se extiende por todos sus sectores, sobre todo en el productivo. La producción industrial en 2024 fue la más baja en 40 años, y en 2025 podría haberse visto reducida. También se encuentra bajo mínimos la agricultura del país, hay falta de fertilizantes y combustible y el turismo internacional ha vivido malos datos, por debajo de los dos millones de visitantes.

Todos estos datos se suman a la grave escasez de medicamentos por brotes simultáneos de dengue, zika y chikungunya, así como la reducción total de la cartilla de racionamiento, que no logra cubrir las necesidades básicas de la población. Mientras tanto, los precios en los establecimientos libres son inaccesibles para la población, y la inflación ha provocado que el peso cubano caiga en picado ante el dólar.

Por si fuera poco, el embargo de Estados Unidos, que se impone a la isla desde hace seis décadas, se ha visto agravado durante los mandatos de Donald Trump, impidiendo acceso a bienes básicos que debe importar principalmente de China. Todo esto provoca graves consecuencias, como que algunas zonas del país tan solo tengan suministro de luz durante cuatro horas al día.

La relación con Venezuela

Uno de los graves problemas de Cuba es la falta de recursos energéticos. El país necesita alrededor de 110.000 barriles diarios para su funcionamiento, por lo que depende en gran medida del exterior, especialmente de Venezuela, pero también de México.

La relación con Caracas era muy estrecha hasta ahora. Cuba ha aportado servicios médicos, de educación, deportivos, pero sobre todo militares y de seguridad a cambio de petróleo venezolano. Es la principal riqueza de Venezuela, que surte a un aliado fundamental como Cuba, sin divisas para adquirir crudo.

El petróleo venezolano ha sido el principal sostén de Cuba, con alrededor de 100.000 barriles diarios. Sin embargo, este flujo se ha ido reduciendo progresivamente, lo que ha llevado a Cuba a ir adaptándose poco a su carencia. Los últimos datos de 2025, que recoge la agencia Reuters, calculan un promedio de 27.000 barriles diarios, lo que cubriría hasta ahora casi la mitad del déficit energético de la isla.

El papel de México

En cuanto a México, la filial Gasolinas Bienestar de la petrolera estatal Pemex ha enviado a Cuba unos 17.2000 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de derivados entre enero y septiembre de 2025.

México ha intensificado los envíos de petróleo a Cuba CC

La relación se ha ido intensificando progresivamente, puesto que en los diez primeros meses de 2025, los envíos de petróleo mexicano a Cuba crecieron un 121% en comparación con el año anterior, según el medio mexicano Proceso.

No está del todo claro cómo paga Cuba este suministro energético, puesto que ni la petrolera estatal Pemex ni la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se han pronunciado claramente al respecto.

En todo caso, la realidad es que Cuba despliega personal médico en México, aunque se desconoce si este servicio está remunerado en parte con el dinero que recibe la isla del petróleo.

Este suministro ahora toma relevancia porque podría convertirse en el principal sostén energético de Cuba. Por este motivo, la alta administración de Estados Unidos ya ha comenzado a poner interés en estas operaciones y plantearse un boicoteo al tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, que debe revisarse en julio de 2026.

El futuro de Cuba

En este escenario, resulta imprevisible el futuro del régimen cubano dadas las circunstancias actuales. Todo apunta a un reposicionamiento de los socios de la isla, con mayor protagonismo para México, aunque podría verse salpicado por presiones internacionales.

El gobierno cubano promete que 2026 será un año de recuperación económica, ya que ha previsto un crecimiento del 1% del PIB si se recupera el turismo, las exportaciones, la producción, los servicios y la financiación. Sin embargo, estas previsiones generan fuertes reticencias.

La precaria situación económica y la fuga de talentos, se suman al riesgo de vivir un colapso energético que podría suponer el puntapié para la economía de todo el país. Una situación límite que podría dar pie a revueltas y a la caída repentina de todo el régimen de La Habana.

Además, Estados Unidos todavía tiene algunas cartas bajo la manga que podrían dañar todavía más a Cuba, como la suspensión de vuelos, eliminar envíos de dinero o cortar por completo las exportaciones de algunos productos hasta ahora exentos del embargo estadounidense.

Las dudas sobre el futuro están abiertas. Dentro de la isla ya queda poca oposición interna y la única posibilidad de que caiga el régimen sería un colapso total que hiciera inviable su continuidad por cualquier medio.