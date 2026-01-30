Los Replicantes
Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

El presidente de Estados Unidos ya está barajando opciones drásticas en Irán que podrían suponer el final del régimen ayatolá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el líder supremo de Irán, ayatolá Jamenei Foto: The White House | The Office of the Supreme Leader (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

30 Enero 2026 10:43 (hace 9 horas)

Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo no inmiscuir a Estados Unidos en conflictos internacionales. Al menos en Venezuela, se saltó esta máxima por completo, capturando al presidente Nicolás Maduro y forzando una Administración alineada con sus intereses.

Ahora, en plenas tensiones en Irán por las manifestaciones masivas contra el régimen ayatolá, el diario The New York Times asegura que Estados Unidos tiene sobre la mesa más opciones de las que barajaba hace tan solo dos semanas para derrocar al gobierno.

La Casa Blanca ahora sí que se plantea ejecutar ataques contra el Ayatolá Alí Jamenei, algo que se había descartado inicialmente. Hay que tener en cuenta que se está dirigiendo hacia la zona un enorme despliegue naval estadounidense desde hace varios días.

Las medidas que podría llevar a cabo Estados Unidos se enmarcan en una lista de posibles acciones militares contra el régimen iraní que ha recibido Donald Trump durante los últimos días.

Se amplía el campo de acción en Irán: los planes de Estados Unidos y sus riesgos

La lista a la que ahora ha accedido Donald Trump y que The New York Times ha filtrado de la mano de funcionarios estadounidenses, amplía el campo de acción que se había planteado hasta ahora.

El objetivo se sitúa ahora en dañar las instalaciones nucleares y de misiles que posee el régimen iraní para debilitar al régimen de los ayatolás. Donald Trump lleva semanas amenazando la soberanía del país persa y ha insistido en varias ocasiones que la flota militar de Estados Unidos se dirige hacia Irán.

Donald Trump ha situado al régimen ayatolá en el punto de mira
Donald Trump ha situado al régimen ayatolá en el punto de mira The Office of the Supreme Leader

El presidente tiene la intención de que los barcos estén listos para cumplir la misión militar de forma rápida y efectiva, empleando la violencia si es necesario, desatando así una operación similar a la llevada a cabo en Venezuela.

El portavoz del ejército iraní ya ha respondido advirtiendo de que no se podrá desplegar una operación militar rápida en el país, ya que como respuesta se daría una guerra regional, que podría implicar desde Israel hasta aliados próximos de Estados Unidos.

A diferencia de Venezuela, Irán mantiene un programa nuclear avanzado y que puede causar graves consecuencias en el caso de que apriete el botón nuclear en mitad de una incursión en su territorio.

El país, además, ha tejido una intensa red de alianzas regionales, a diferencia de Venezuela, que se alió prioritariamente con Maduro (con la excepción de Cuba y Nicaragua) con países situados en geografías muy lejanas. Esto se suma a las milicias como Hezbolá, Hutíes o Hamas que, aunque debilitadas, podrían actuar como respuesta.

Otro problema que se plantea en Irán se encuentra tras el desmoronamiento del régimen. Los precedentes en otros países musulmanes con derrocamientos como Libia o Irak evidencian que el resultado es un estado completamente fallido y los miembros del ejército integrados en milicias violentas, cuando no radicalizadas en grupos terroristas.

Una incursión que podría volverse en contra de Estados Unidos, ya que el territorio del país podría quedar completamente incontrolado y ser el campo abonado para el futuro terrorismo internacional.

