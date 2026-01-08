Cuáles son los países con mayor petróleo en el mundo: esta es la posición de Venezuela

La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro han traído nuevamente a debate las implicaciones del subsuelo del país caribeño en su encrucijada política.

Lejos de maniobras por la democracia, la defenestración de María Corina Machado y la apuesta por la continuidad del régimen con las familias del poder, especialmente los hermanos Rodríguez (con Delcy como presidenta) o la permanencia de Diosdado Cabello, han generado reticencias en amplios sectores.

La llegada al poder de Delcy Rodríguez abre las dudas sobre el horizonte democrático de Venezuela

Pero sobre todo surgen las dudas sobre la verdadera intención de Estados Unidos ante las declaraciones manifiestas de Donald Trump en las que sitúa como objetivo el control del petróleo y los recursos naturales de Venezuela.

Los países con mayores reservas de petróleo: quién encabeza el ranking

Venezuela es un país clave en reservas de crudo. Según el último 'Boletín Estadístico Anual' de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela es el país que encabeza el ranking mundial con más de 303.000 millones de barriles.

En el segundo puesto se sitúa Arabia Saudita, con alrededor de 267.000 millones de barriles, con lo que se consolida como el principal referente petrolero de Oriente Próximo y uno de los actores centrales de la OPEP.

En tercera posición se sitúa un gran enemigo de Estados Unidos, Irán, que cuenta con reservas para más de 208.000 millones de barriles, a pesar de las restricciones comerciales y financieras que limitan su inserción plena en el mercado internacional.

Le sigue dentro de esta región Irak, con unos 145.000 millones de barriles; Emiratos Árabes Unidos, con más de 113.000 millones; y Kuwait, que tiene reservas por encima de los 100.000 millones de barriles. El grupo regional está cerrado por Libia, que completa el grupo de países con mayores reservas de petróleo, con unos 48.000 millones de barriles.

Fuera de la OPEP también aparecen países que no son miembros de este grupo. Uno de ellos es Canadá, el cuarto país con mayores reservas probadas en el mundo, con más de 163.000 millones de barriles, la mayoría asociados a las arenas bituminosas de Alberta, un recurso abundante pero de explotación compleja.

Venezuela conserva las mayores reservas de petróleo del planeta

Por detrás se sitúa Rusia, con alrededor de 80.000 millones de barriles; y Estados Unidos, con cerca de 45.000 millones de barriles, impulsados en este caso por el desarrollo del shale oil y las tecnologías de fractura hidráulica. Este es el ranking total de países

Venezuela: 303.221 millones de barriles

Arabia Saudita: 267.200 millones de barriles

Irán: 208.600 millones de barriles

Canadá: 163.000 millones de barriles

Irak: 145.019 millones de barriles

Emiratos Árabes Unidos: 113.000 millones de barriles

Kuwait: 101.500 millones de barriles

Rusia: En torno a 80.000 millones de barriles

Libia: 48.363 millones de barriles

Estados Unidos: 45.014 millones de barriles

La OPEP lleva a cabo estos cálculos a través de un informe propio. La organización define como reservas probadas de crudo a aquellas cantidades de hidrocarburos que, según el conocimiento geológico disponible, la tecnología aplicada y las condiciones económicas vigentes, se pueden extraer con un alto grado de certeza y de manera comercialmente rentable. Con esta definición sustenta la base metodológica para elaborar su Boletín Estadístico Anual.

De este modelas reservas informadas por la OPEP no reflejan el total del petróleo existente en el subsuelo, sino únicamente el volumen cuya recuperación es técnicamente viable y económicamente justificable en el contexto actual.