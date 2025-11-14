Los Replicantes
Buscar

Política

Qué es 'Lanza del Sur': operación militar lanzada por Trump en plena tensión con Venezuela

La nueva misión es una orden directa de Donald Trump para evitar la entrada de fentanilo a Estados Unidos.

Qué es 'Lanza del Sur': operación militar lanzada por Trump en plena tensión con Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

14 Noviembre 2025 11:22 (hace 7 horas)

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, confirmó el 13 de noviembre el inicio de una nueva operación militar: 'Lanza del Sur'. Una iniciativa que sale de Washington con la intención de combatir el narcotráfico en la zona de América Latina, esto se activa en paralelo a la creciente tensión con Venezuela, con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Vídeos Los Replicantes

Hegseth detalla que la operación irá dirigida por una Fuerza de Tarea Conjunta y por el Comando Sur, que son los encargados de las operaciones en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. El secretario ha publicado la noticia a través de su cuenta en la red social X. También hay mucha información que no se ha precisado, detalles relevantes como los objetivos que tendrá la misión o su duración.

El nombre 'Lanza del Sur' señala que abarcará todo el dispositivo naval y el aéreo también que Estados Unidos tiene desde verano frente a las costas venezolanas. Esta noticia llega al poco tiempo de que Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del país, participara en la operativa del sur del Caribe.

Este movimiento supone una serie de acciones ofensivas. El Pentágono reconoce que ha habido destrucciones, por lo menos una veintena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico oriental, esto ha hecho que hayan muerto alrededor de 80 personas desde el mes de septiembre. Desde Washington afirman que las embarcaciones llevaban fentanilo a Estados Unidos y que estas sustancias no podían pasar el territorio estadounidense.

¿Cuál es el objetivo de la operación?

El secretario de Guerra recuerda que esta misión viene de una orden del mismo Donald Trump y que la operación tiene como objetivo principal: "Proteger la patria, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y frenar las drogas que matan a nuestra gente".

El presidente de Estados Unidos se mantiene firme y ha remarcado que después de "neutralizar" el tráfico marítimo gracias a los sucesivos ataques está pensando en extender estas operaciones también hacia el ámbito terrestre, lo que afecta tanto a Venezuela como a Colombia.

Desde este verano, el refuerzo de las fuerzas estadounidenses ha sido notable, han conseguido incautar más de 76.000 libras de drogas y se han podido contar 15 ataques hacia presuntas narcolanchas. La cantidad de portaaviones Ford y los buques de guerra suponen una de las mayores movilizaciones en la región en años.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Trump impone el veto migratorio a 12 países: incluye Cuba, Venezuela y Guinea Ecuatorial

Trump impone el veto migratorio a 12 países: incluye Cuba, Venezuela y Guinea Ecuatorial

Una jueza impide a Trump negar la residencia humanitaria a migrantes de Cuba o Venezuela

Una jueza impide a Trump negar la residencia humanitaria a migrantes de Cuba o Venezuela

Adiós a 232 años de historia: Estados Unidos se despide del centavo

Adiós a 232 años de historia: Estados Unidos se despide del centavo

¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?

¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran de la venta estos quesos del supermercado por listeria

Alerta alimentaria: retiran de la venta estos quesos del supermercado por listeria

Trabajar en los supermercados Action: condiciones y salarios de sus empleados

Trabajar en los supermercados Action: condiciones y salarios de sus empleados

Madrid activa todos los protocolos por riesgo de un ataque masivo con ántrax en la capital

Madrid activa todos los protocolos por riesgo de un ataque masivo con ántrax en la capital

Muere envenenada en su cumpleaños la influencer Yasmin Angela a los 26 años

Muere envenenada en su cumpleaños la influencer Yasmin Angela a los 26 años

El consejo del economista Gonzalo Bernardos a los jóvenes: cuándo comprar una vivienda

El consejo del economista Gonzalo Bernardos a los jóvenes: cuándo comprar una vivienda

Un miembro del Cecopi reconoce que el ES-Alert por la DANA se retrasó por una discusión

Un miembro del Cecopi reconoce que el ES-Alert por la DANA se retrasó por una discusión

Adiós Springfield: cierra una tienda histórica en esta capital

Adiós Springfield: cierra una tienda histórica en esta capital

Milei recorta el presupuesto contra el VIH y elimina la PrEP: previene su transmisión

Milei recorta el presupuesto contra el VIH y elimina la PrEP: previene su transmisión