David Muñoz logró convertirse en uno de los cantantes más relevantes en la escena nacional por su participación en el dúo Estopa.

Qué fue de David Muñoz, cantante de Estopa: sale a la luz su nueva vida en la universidad
David Muñoz, cantante de Estopa Foto: CC
Adrián Parrondo

19 Septiembre 2025 12:06 (hace 2 horas)

El grupo musical Estopa ha marcado a toda una generación. El origen obrero y la naturalidad de los hermanos Muñoz, procedentes de Cornellá, conectaron con toda una legión de seguidores que recuerdan sus mejores temas, como 'La raja de tu falda' o 'Fuego'.

Sus temas han logrado ser un éxito desde que en 1999 comenzaran su carrera musical, transmitiendo su buena energía y el contenido de sus canciones al escenario. Ahora, a sus 49 años, David Muñoz, uno de sus integrantes, ha comenzado una nueva etapa completamente alejada de la música.

No es una novedad que David Muñoz había comenzado una nueva vida como estudiante. Laura Fa y Lorena Vázquez explicaron en su pódcast 'Mamarazzis', el pasado 7 de septiembre, que el intérprete estaba muy ilusionado con el inicio de sus estudios. "Creo que José también tiene pensado estudiar alguna cosa", explicaban.

La nueva vida de David Muñoz de Estopa: sale a la luz su nueva experiencia en la universidad

Ahora, la noticia sobre su nueva trayectoria universitaria se ha hecho realidad. Los usuarios de las redes sociales han podido certificar que el intérprete de Estopa ha comenzado una carrera, ya que se han difundido varias imágenes virales del cantante en una universidad de Barcelona.

"Jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito como alumno de Historia y, encima, que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble", ha escrito el investigador Àlex Pocino en la red social X, donde ha publicado una imagen junto a Muñoz en una cafetería del centro.

Pero no ha sido el único que ha certificado esta nueva etapa de David Muñoz de Estopa en la universidad. La usuaria @miaurolina también ha compartido en la red social X una fotografía junto al cantante: "Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo".

David Muñoz triunfó en la música gracias al dúo que organizó junto a su hermano José, Estopa. Ambos comenzaron como aficionados a la guitarra y después abandonaron el instituto para comenzar su trayectoria profesional con varios trabajos, entre ellos, en una fábrica automovilística. Ahora, más de dos décadas y media después, el intérprete empieza una nueva vida dentro de la unviersidad.

