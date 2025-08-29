Los Replicantes
Qué fue de Ana García-Siñeriz, la mítica presentadora de 'Lo + Plus': su nueva vida

Ana García-Siñeriz descubre una nueva faceta que la acompaña en sus nuevos días y se encuentra muy feliz.

Ana García-Siñeriz Foto: M+
Andrea Torrente

29 Agosto 2025 16:45 (hace 5 horas)

Ana García-Siñeriz fue uno de los rostros más conocidos de la televisión española durante la década de los 90 y los primeros años del 2000. Ana fue presentadora del programa 'Lo + Plus' en Canal +, un espacio innovador que marcó un antes y un después.

La presentadora también participó en la gala de los Premios Óscar durante 13 años, en la cual retransmitía lo que ocurría en la ceremonia. Tomó la decisión de abandonar Canal + para irse a Cuatro en 2005, aquí junto a Boris Izaguirre presentaban 'Channel n.º 4'. El recorrido de la periodista continuó en Atresmedia, Divinity y La 1.

Ana García-Siñeriz decidió alejarse de los medios y dirigir su carrera profesional hacia otros nuevos mundos, actualmente la presentadora tiene 60 años y afirma que se encuentra muy a gusto y feliz con lo que hace.

De presentadora a escritora

Una de sus grandes aficiones es escribir y ahora Siñeriz se dedica plenamente a la escritura. En una entrevista que concedió a la revista 'Semana' se muestra estupenda, agradecida con su nueva vida y habla de su época pasada: "La verdad es que no lo echo de menos. Estoy muy a gusto con lo que hago ahora", declaró.

Ana comenzó su nueva vida como escritora dedicando sus páginas a la maternidad con lo que dejó libros como 'Bebé a bordo' o 'Nueve meses y un día'. Después, decidió continuar con literatura juvenil creando la saga 'La banda de Zoé' con la que se ha ganado el afecto de un montón de jóvenes lectores.

La presentadora continúa haciendo alguna colaboración en el mundo del periodismo, pero lo tiene claro: "Mi trabajo, mis libros, la vida que tengo, a veces hago alguna colaboración especial, pero ya está. Eso me sirve para quitarme un poco la espinita y estoy bastante contenta", aseguró en la entrevista para 'Semana'.

Ana vive felizmente casada a las afueras de Madrid y tiene dos hijos. Además de desarrollarse como escritora, se encuentra al frente de 'Vogue College of Fashion' un centro especializado en moda y estilo de vida.

