Qué fue de Ana Blanco: la emblemática presentadora del telediario de TVE

La periodista disfruta de una vida tranquila junto a su marido haciendo lo que más le gusta y dedicándose a sí misma.

La presentadora de RTVE, Ana Blanco Foto: RTVE
Andrea Torrente

14 Septiembre 2025 09:30 (hace 8 horas)

Ana Blanco, presentadora del telediario de Televisión Española, después de 44 años de vida laboral y siendo una figura mítica de la cadena, ha decido despedirse de los focos hace unos meses para disfrutar de la jubilación y de su vida personal. Hace más de un año que se despidió de los informativos, pero su retirada fue definitiva meses atrás en 'Informe Semanal', donde se despidió de los espectadores.

¿Qué hace actualmente la presentadora?

Ana Blanco no cuenta con un perfil en redes sociales para descubrir las nuevas aventuras que realiza en su día a día, sí tiene una cuenta de X, pero lleva inactiva bastantes años. La información que conocemos acerca de su vida nos la cuenta su círculo más cercano.

La vida personal de la periodista siempre ha sido muy relajada y seguro que está disfrutando de sí misma con toda dedicación al no tener hijos. En su tiempo libre, Ana ha pasado largas temporadas en Laredo, Cantabria, donde ha dado algunos cursos.

Sabemos que le encanta la lectura, concretamente la novela negra de la escritora Donna León, también disfruta de la música de Pablo Milanés o Serrat y juega el golf, actividad que puede hacer tanto en Madrid como en Cantabria.

Ana Blanco y su marido, Juan Carlos Bolland, llevan una vida discreta, lo que ha hecho que hayan sido captados por las cámaras en contadas ocasiones, un ejemplo es la exposición Hopper de 2012 que se realizó en el Museo Thyssen.

Carrera de Ana Blanco

Ana Blanco se licenció en Pedagogía, inglés y francés en la Universidad de Deusto; después hizo la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En los años 80 comenzó su vida laboral como periodista en 'Los 40 Principales' en Bilbao, con esta cadena continuó más tarde en Madrid.

Entrevista de Ana Blanco a Pedro Sánchez
Entrevista de Ana Blanco a Pedro Sánchez CC | Wikimedia Commons

Fue en la década de los 90 cuando empezó su camino como presentadora en TVE. Desde 1998 hasta 2013 estuvo al frente del Telediario 1 sustituyendo a Matías Prats y Almudena Ariza, también la hemos visto moderando varios debates políticos. Ana Blanco decidió prejubilarse en 2022 y para finalizar su carrera laboral presentó, por última vez, 'Informe Semanal'.

