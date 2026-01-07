Adiós Ikea: cierra estas siete tiendas en pleno giro de modelo de negocio

Adiós Ikea. La multinacional de muebles de diseño baratos y accesibles se encuentra en pleno proceso para reorientar su modelo de negocio y afrontar un nuevo contexto con el auge del comercio digital y nuevos competidores como Jysk, Pepco, Amazon y Aliexpress.

En este escenario, el gigante del mobiliario está apostando por la concentración de su negocio, incluyendo el cierre de tiendas, especialmente aquellas situadas en polígonos o periferia, para reforzar su presencia comercial en los centros urbanos.

Ikea confirma su repliegue en pleno giro de modelo de negocio CC

Por este motivo, Ikea ya ha anunciado un primer paso en España, que incluye el cierre de su emblemática tienda Ikea Las Rozas (Madrid), en el complejo Európolis, que bajará oficialmente la persiana el 28 de febrero.

Cierre de Ikea: se desprende de estas siete tiendas en pleno giro de modelo de negocio

Pero el movimiento de Ikea en Las Rozas no es único. El gigante sueco ha anunciado que también cerrará siete tiendas con el objetivo de reorientar su estrategia y conectar con las necesidades del mercado.

Los establecimientos afectados están en un gran mercado, China, donde empezará a reducir su presencia desde el próximo 2 de febrero. El objetivo es reorientar su estrategia de crecimiento hacia los mercados clave de Pekín y Shenzhen, donde prevé abrir más de una decena de establecimientos de pequeño formato durante los próximos dos años.

"Esta decisión es un paso importante en la profunda transformación de Ikea en China, cuyo objetivo es sentar las bases para un crecimiento empresarial más resistente", ha comunicado la multinacional.

Después de haber realizado una "revisión y evaluación exhaustiva", Ikea ha confirmado que cerrará sus tiendas Ikea Shanghái Baoshan, Ikea Guangzhou Panyu, Ikea Tianjin Zhongbei, Ikea Nantong, Ikea Xuzhou, Ikea Ningbo e Ikea Harbin, a partir del 2 de febrero de 2026.

Este repliegue comercial de Ikea en China servirá de impulso para apostar ahora por tiendas más pequeñas pero ubicadas en lugares de mayor tránsito de peatones. La firma, que se estableció en el gigante asiático en 1998, actualmente alcanza más de 1.000 millones de clientes locales y tendrá 34 tiendas físicas.

Ikea cuenta además con tres canales digitales propios y dos tiendas insignia de comercio electrónico, mientras continúa buscando nuevas vías para perfeccionar la experiencia del cliente omnicanal.

La firma ha anunciado que pasará de un modelo de expansión a gran escala "a una penetración de mercado enfocada", centrándose en plazas estratégicas como Pekín y Shenzhen y poniendo en marcha más de diez tiendas de menor tamaño durante los próximos dos años, entre ellas la tienda Ikea Dongguan en febrero de 2026 y la tienda Ikea Beijing Tongzhou, cuya inauguración está prevista en abril de 2026.

Ikea ha reiterado su compromiso de continuar reforzando su presencia en línea y seguir invirtiendo en los puntos de venta ya existentes, además de aprovechar el ecosistema de innovación de China y colaborar con socios locales para optimizar procesos, recortar costes y lograr una mayor automatización y digitalización.