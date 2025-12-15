Ni Ikea ni Jysk: la multinacional de mobiliario que abre tiendas por toda España

Ni Ikea ni Jysk. El sector de la venta de muebles se encuentra en pleno auge en España, con la consolidación de firmas que apuestan por la combinación de diseño y precios accesibles para todos los consumidores.

Un sector en auge que se expande por todas las ciudades de España, con enseñas reconocibles como Ikea, Leroy Merlin, Obramat, Bauhaus y Brico Depot. De este modo, los usuarios disfrutan de una mayor competencia en el sector y demandan cada vez más calidad y diseño, pero con precios competitivos.

La competencia en las tiendas especializadas en la venta de mobiliario se encuentra en auge Pexels

Esta consolidación en el sector del 'retail' supone una clara ventaja para los consumidores, aunque algunas firmas de menor tamaño encuentran dificultades para posicionar sus productos, en un mercado cada vez más copado por marcas.

La multinacional de muebles que se expande por España: abre tiendas por todo el país

En este contexto, un nuevo competidor ha confirmado su expansión por España. Se trata de la enseña Schmidt, la red de franquicias especializada en muebles a medida para cocina, baño, vestidores y otros muebles del hogar.

La enseña ha ampliado su red de tiendas con dos nuevos puntos de venta. Estos establecimientos se sitúan en su nueva tienda en Santander, que implica su retorno a la capital de Cantabria después de seis años de ausencia. Esta tienda se inauguró el 7 de noviembre y se ubica en el número 20 de la calle Rualasal.

La segunda apertura de la firma se produjo el 21 de noviembre en la localidad barcelonesa de Mataró. Se trata de una nueva tienda ubicada en la Vía Sèrgia, 50, en una zona comercial e industrial de alta afluencia, con un espacio de 200 m2. Este es el octavo establecimiento de la marca en la provincia de Barcelona.

Con estas inauguraciones, Schmidt eleva hasta cuatro las nuevas tiendas abiertas en 2025. En julio, la compañía aterrizó en la isla de Menorca, con un nuevo punto de venta en Mahón, que implica aumentar su presencia en las Islas Baleares, ya que contaba hasta ahora con solo una tienda en el centro de Palma.

Además, en septiembre inauguró otro establecimiento en Santa Cruz de Tenerife, siendo su segunda tienda en las Islas Canarias. Además, también en 2025 ha reubicado su tienda en Vitoria. Estas aperturas se suman a las siete que se realizaron en 2024. La firma ya alcanza una red de tiendas con 87 establecimientos.

La empresa importa y vende en exclusiva los muebles que fabrica la compañía francesa Schmidt Groupe en sus siete centros de producción, repartidos entre Francia, Alemania y China. En 2024, la enseña logró una facturación de 602 millones de euros, con una plantilla de 1.900 trabajadores. Su franquiciadora en España, con sede en Madrid, logró una facturación de casi 28 millones de euros en 2023.