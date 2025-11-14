Los Replicantes
Trabajar en los supermercados Action: condiciones y salarios de sus empleados

La cadena de supermercados Action se expande por España y está abriendo tiendas con un formato 'hard discount'.

Un supermercado Action Foto: CC
Adrián Parrondo

14 Noviembre 2025 17:03 (hace 2 horas)

Los supermercados 'low cost' Action se encuentran en pleno crecimiento. La enseña se prepara para la inauguración de tres tiendas, situadas en Villa de Vallecas (Madrid), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Rota (Cádiz), con los que aspira a lograr un total de 93 establecimientos en España.

Vídeos Los Replicantes

La enseña trabaja en el sector 'hard discount', con un surtido caracterizado por precios contenidos, alta rotación de productos muy poco habituales en otras enseñas y la inclusión de amplias secciones de bazar también con precios muy rebajados.

Este modelo de tienda, que se complementa con un formato experiencial caracterizado por una alta rotación de producto y la búsqueda del 'chollo' en la tienda, se está imponiendo en el sector, con competidores como Primaprix, Sqrups!, TEDi, JYSK, Kik, Zeeman o Pepco. Incluso algunos 'retailers' como Carrefour incluyen el modelo, con sus formatos Outlet en los centros comerciales Carrefour y sus espacios con productos con descuentos.

Cuánto cobra un empleado de Action: este es el sueldo en sus supermercados

El crecimiento de Action se sitúa en la línea del sector. La enseña nació como una pequeña tienda de descuentos en Enkhuizen (Países Bajos) hace 32 años y ha logrado contar con más de 3.900 tiendas repartidas en más de 14 países, que acumulan alrededor de 18 millones de clientes cada semana.

Los supermercados Action se expanden por todo el país
Los supermercados Action se expanden por todo el país CC

Un empleado de una tienda en Francia ha revelado cuánto se gana trabajando en las tiendas Action y un detalle relevante: el sueldo es igual para cualquier otro empleado, sin importar en qué puesto se encuentre ubicado.

En declaraciones al medio francés Herloop, ha explicado que su sueldo asciende a 1.747 euros brutos mensuales, con horario de jornada completa. El salario se puede incrementar, además, con diferentes bonificaciones y complementos.

La cadena de supermercados también ofrece un descuento a sus trabajadores de un 15% para adquirir cualquiera de sus productos en sus establecimientos. Además, ofrece vales de comida para ayudar a reducir el gasto diario en primeras necesidades.

En todo caso, los sueldos varían en función de la carga horaria y responsabilidades, con una horquilla entre 1.198 y 2.757 euros. La empresa también ofrece cursos de formación relacionados con materias básicas como seguridad laboral, formación en sistemas y desarrollo de liderazgo, así como tienen programas especiales para capacitar a directores y subdirectores de tiendas.

De este modo, el portal de trabajo de los supermercados Action muestra las diferentes retribuciones que pueden recibir los trabajadores de la empresa. Desde empleados a tiempo parcial con 1.198 euros brutos, hasta jefes de departamento con 2.141 euros brutos o jefes de tienda con 2.757 euros brutos.

A nivel global, la empresa cuenta con más de 79.000 empleados procedentes de 151 nacionalidades, un número en constante crecimiento ante la expansión de la empresa. La enseña está abriendo nuevos supermercados y se encuentra inmersa en el nuevo contexto del 'retail'.

