Adiós Leroy Merlin: cierra todas estas tiendas en 2026

Adiós Leroy Merlin. La multinacional del bricolaje se enfrenta al giro en el sector del 'retail', por el que cada vez más firmas apuestan por replegar su presencia comercial a pie de calle y apostar por la venta digital.

La cadena de tiendas, de origen francés, se enfrenta además a una intensa competencia en su sector comercial, con firmas consolidadas como Ikea, Obramat, Bauhaus, Brico Depot, Mr. DIY; pero también enseñas digitales como Amazon, Temu o Aliexpress.

En este contexto, el gigante Leroy Merlin ha anunciado el cierre definitivo de dos de sus mayores tiendas a nivel global ante la aplicación de un plan para reestructurar su negocio y su presencia comercial.

Cierre de tiendas Leroy Merlin: establecimientos afectados

En este contexto, la multinacional Leroy Merlin ha anunciado el cierre de dos de sus cuatro mayores tiendas en París. La empresa ha confirmado que desaparecerán sus establecimientos Leroy Merlin Rosa Parks y Leroy Merlin Daumesnil, situados en los distritos XIX y XII respectivamente.

Leroy Merlin se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio CC

Las tiendas Leroy Merlin abocadas al cierre desaparecerán en abril de 2026 en el caso de Leroy Merlin Rosa Parks y en octubre de 2026 en el caso de Leroy Merlin Daumesnil. Cada local clausurado cuentan 6.000 metros cuadrados de extensión y forman parte del modelo de tienda tradicional de la enseña.

Leroy Merlin adopta el cierre de estos establecimientos tras registrar varias pérdidas estructurales, a pesar de haber registrado alrededor de 600.000 operaciones de venta por tienda, según Le Parisien.

Además, la multinacional ha confirmado que los otros dos establecimientos restantes, situados en París en Beauborg y La Madeleine, sufrían una profunda renovación, tal y como ha confirmado el director regional de la compañía en la capital francesa.

La empresa se encuentra inmersa en un intenso plan de renovación de su modelo de negocio, con el impulso de tiendas de menores dimensiones en ubicaciones urbanas. Los nuevos establecimientos cuentan con un tamaño de entre 100 y 250 metros cuadrados y están destinados a determinados segmentos, como cocina, dormitorios o baño.

Leroy Merlin apuesta desde hace dos años por impulsar este formato de tienda, con la implementación de tres locales de estas características en el distrito XV de París y otro en Boulogne-Billancourt.

Sin embargo, el anuncio de cierre para dos de sus establecimientos más relevantes en París implicará consecuencias para sus trabajadores, ya que se verán afectados 271 empleados. La compañía mantiene el compromiso de reubicarlos en puestos alternativos en alguna de sus 26 tiendas del área metropolitana de la capital francesa.