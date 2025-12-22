Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós Leroy Merlin: cierra todas estas tiendas en 2026

La multinacional francesa se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración de su modelo de negocio.

Adiós Leroy Merlin: cierra todas estas tiendas en 2026
Una tienda Leroy Merlin Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Diciembre 2025 11:52 (hace 10 horas)

Adiós Leroy Merlin. La multinacional del bricolaje se enfrenta al giro en el sector del 'retail', por el que cada vez más firmas apuestan por replegar su presencia comercial a pie de calle y apostar por la venta digital.

Vídeos Los Replicantes

La cadena de tiendas, de origen francés, se enfrenta además a una intensa competencia en su sector comercial, con firmas consolidadas como Ikea, Obramat, Bauhaus, Brico Depot, Mr. DIY; pero también enseñas digitales como Amazon, Temu o Aliexpress.

En este contexto, el gigante Leroy Merlin ha anunciado el cierre definitivo de dos de sus mayores tiendas a nivel global ante la aplicación de un plan para reestructurar su negocio y su presencia comercial.

Cierre de tiendas Leroy Merlin: establecimientos afectados

En este contexto, la multinacional Leroy Merlin ha anunciado el cierre de dos de sus cuatro mayores tiendas en París. La empresa ha confirmado que desaparecerán sus establecimientos Leroy Merlin Rosa Parks y Leroy Merlin Daumesnil, situados en los distritos XIX y XII respectivamente.

Leroy Merlin se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio
Leroy Merlin se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio CC

Las tiendas Leroy Merlin abocadas al cierre desaparecerán en abril de 2026 en el caso de Leroy Merlin Rosa Parks y en octubre de 2026 en el caso de Leroy Merlin Daumesnil. Cada local clausurado cuentan 6.000 metros cuadrados de extensión y forman parte del modelo de tienda tradicional de la enseña.

Leroy Merlin adopta el cierre de estos establecimientos tras registrar varias pérdidas estructurales, a pesar de haber registrado alrededor de 600.000 operaciones de venta por tienda, según Le Parisien.

Además, la multinacional ha confirmado que los otros dos establecimientos restantes, situados en París en Beauborg y La Madeleine, sufrían una profunda renovación, tal y como ha confirmado el director regional de la compañía en la capital francesa.

La empresa se encuentra inmersa en un intenso plan de renovación de su modelo de negocio, con el impulso de tiendas de menores dimensiones en ubicaciones urbanas. Los nuevos establecimientos cuentan con un tamaño de entre 100 y 250 metros cuadrados y están destinados a determinados segmentos, como cocina, dormitorios o baño.

Leroy Merlin apuesta desde hace dos años por impulsar este formato de tienda, con la implementación de tres locales de estas características en el distrito XV de París y otro en Boulogne-Billancourt.

Sin embargo, el anuncio de cierre para dos de sus establecimientos más relevantes en París implicará consecuencias para sus trabajadores, ya que se verán afectados 271 empleados. La compañía mantiene el compromiso de reubicarlos en puestos alternativos en alguna de sus 26 tiendas del área metropolitana de la capital francesa.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Leroy Merlin abrirá 28 tiendas y creará 5.000 empleos en España

Leroy Merlin abrirá 28 tiendas y creará 5.000 empleos en España

Leroy Merlin alerta del peligro de este producto: lo retira de todas sus tiendas y pide evitar su uso

Leroy Merlin alerta del peligro de este producto: lo retira de todas sus tiendas y pide evitar su uso

Adiós a la competencia de Leroy Merlin: la multinacional que cierra 150 tiendas en 2025

Adiós a la competencia de Leroy Merlin: la multinacional que cierra 150 tiendas en 2025

La casa prefabricada de 5.000 euros del Leroy Merlin que está triunfando en España

La casa prefabricada de 5.000 euros del Leroy Merlin que está triunfando en España

Contenidos que te pueden interesar
Ni Madrid ni Andalucía: esta es la comunidad que gasta más dinero per cápita en Lotería

Ni Madrid ni Andalucía: esta es la comunidad que gasta más dinero per cápita en Lotería

Alerta alimentaria: retiran esta bollería del supermercado

Alerta alimentaria: retiran esta bollería del supermercado

Adiós El Corte Inglés, Carrefour y DIA: sus nuevos modelos de supermercados

Adiós El Corte Inglés, Carrefour y DIA: sus nuevos modelos de supermercados

Salen a la luz los cuatro países que Donald Trump quiere expulsar de la Unión Europea

Salen a la luz los cuatro países que Donald Trump quiere expulsar de la Unión Europea

Confirmado por la OCU: estos son los mejores turrones del supermercado

Confirmado por la OCU: estos son los mejores turrones del supermercado

Muere el novio de la influencer Manuela Ochoa poco después de comprometerse

Muere el novio de la influencer Manuela Ochoa poco después de comprometerse

Comprobar Lotería Sorteo El Gordo de Navidad: así puedes saber si tu número está premiado

Comprobar Lotería Sorteo El Gordo de Navidad: así puedes saber si tu número está premiado

Quién es Milagros Tolón: la nueva ministra de Educación que sustituye a Pilar Alegría

Quién es Milagros Tolón: la nueva ministra de Educación que sustituye a Pilar Alegría