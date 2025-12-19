Ni Mercadona ni El Corte Inglés: este supermercado abre medio centenar de tiendas en 2026

Terremoto en el sector del 'retail' de los supermercados. La competencia es feroz entre las enseñas que luchan por arañar cuota de mercado y consolidarse en la mentalidad de los consumidores ante los cambios en los hábitos de consumo.

Los consumidores se enfrentan a un contexto de inflación desbocada, pero también al cambio en la composición de los hogares, cada vez más unipersonales o con menos miembros. Esto ha llevado a un auge de la marca blanca, la innovación en esta categoría y el impulso del modelo 'mercaurante', con un protagonismo creciente para la marca blanca.

Mercadona se mantiene líder indiscutible en el sector, acumulando un 26,4% del total de su cuota, frente al 9,4% de su inmediato competidor, Carrefour; mientras que Lidl se mantiene con un 6,6% de cuota de venta en tercera plaza.

Los supermercados luchan por lograr subir en la escala de puestos, incluyendo promociones agresivas y lanzamientos inéditos en su marca blanca a modo de gancho. Pero también apuestan por expandir su red de tiendas para llegar cada vez a más consumidores y conectar con sus necesidades.

En este contexto, la cadena de supermercados Lidl prevé la apertura de alrededor de medio centenar de supermercados adicionales en 2026. Este ritmo de aperturas permitirá a la compañía rozar los 800 establecimientos en el cierre de su ejercicio fiscal y acercarse al segundo operador, Carrefour, que no logra transformar su ampliación de tiendas en cuota de mercado y se ve lastrado por la crisis del modelo hipermercado.

La hoja de ruta que seguirá la compañía tendrá un diseño similar al emprendido durante 2025 y que terminará el próximo 28 de febrero, con unas 50 actuaciones previstas. Se incluirán alrededor de 40 aperturas netas y una decena de ampliaciones o reubicaciones de tiendas ya existentes.

De este modo, Lidl ahonda en la expansión de su modelo de negocio, fundamentado en la fuerte presencia de una marca blanca segmentada, innovación en productos, precios bajos y ofertas en amplio surtido. La compañía está creciendo en cuota de mercado y ha logrado arañar medio punto durante los últimos doce meses.

El grupo alemán está consolidando su red de tiendas en grandes áreas urbanas, ciudades medias e incluso dentro de los centros comerciales. Estas operaciones combinan tanto la inauguración de nuevos establecimientos con inversiones para modernizar y ampliar las existentes. La firma mantiene un objetivo ambicioso, enfocado en alcanzar el millar de tiendas en España.