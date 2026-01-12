Ni El Corte Inglés ni Carrefour: la multinacional que cierra 14 centros comerciales

Ni El Corte Inglés ni Carrefour. El sector del retail vive un momento de cambio ante las nuevas modalidades de consumo. Los clientes enfrentan el auge del comercio digital, algo que está dando mayor protagonismo a competidores como Amazon, Shein o Zalando.

Este nuevo paradigma está llevando a las enseñas tradicionales a reinventarse. Los clientes ya no necesitan desplazarse a un centro comercial o tienda para sus compras, por lo que se reduce el número de tiendas a pie de calle, se priorizan espacios turísticos o de alto tránsito y se fomenta un formato experiencial para las compras.

El sector del retail se enfrenta a un giro por el auge del comercio digital Envato Elements

Este escenario se extiende a prácticamente todos los países y empresas. En España, el grupo El Corte Inglés se ha visto obligado a cerrar centros comerciales porque sus clientes ya no necesitan desplazarse a sus establecimientos para adquirir productos de firmas como Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, Lacoste, Guess, Carolina Herrera, Pepe Jeans, Scalpers o El Ganso.

Cierre de centros comerciales: esta marca baja la persiana a 14 establecimientos

En este contexto, la multinacional de los grandes almacenes Macy's ha anunciado un nuevo proceso para clausurar centros comerciales. El grupo ha informado del cierre de 14 establecimientos durante 2026, que se une a la clausura de otros 66 en 2025.

La empresa ha explicado que todos los establecimientos que se cerrarán se corresponden con tiendas de "bajo rendimiento" y que forma parte de una estrategia para "optimizar las operaciones", según ha indicado el presidente y consejero delegado de Macy's en un comunicado interno publicado por WWD.

La firma planea cerrar aproximadamente 150 centros comerciales y tiene como objetivo quedarse con 350 grandes almacenes en funcionamiento. Mientras ejecuta estos cierres, la firma está priorizando 125 tiendas, a las que dotará de mayor personal en áreas clave y novedades en productos.

"Nuestro enfoque sigue siendo el mismo: fortalecer nuestras tiendas, simplificar la forma en que operamos e invertir en las experiencias que les importan a nuestros clientes", ha explicado el consejero delegado de la firma.

Las tiendas que cerrará Macy's se encuentran en New Hampshire, Nueva Jersey, Maryland, Nueva York, Minnesota, Michigan, California, Pensilvania, Texas, Atlanta, Carolina del Norte y Washington.

La enseña cerró el tercer trimestre del año fiscal con una evolución plana de ventas y con el beneficio a la baja. La cifra de negocio se situó en 4.193 millones de dólares, un 0,2% más que en el mismo período del año pasado.

El grupo estadounidense volvió a ver su beneficio desplomado con el estancamiento de las ventas, en esta ocasión en un 60,7%. Durante el tercer trimestre de 2024, la firma logró unos beneficios de 28 millones de dólares, y en el mismo período de 2025 la cifra se situó en 11 millones de dólares.