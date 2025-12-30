Cuándo cierran supermercados en Nochevieja y Año Nuevo 2026: Mercadona, El Corte Inglés...

Con la llegada del final de año, miles de consumidores en toda España se preguntan hasta qué hora abren los supermercados en Nochevieja y qué establecimientos abrirán en Año Nuevo. El cambio de año es uno de los momentos de mayor afluencia en tiendas de alimentación, especialmente en la mañana del 31 de diciembre, cuando se concentran las compras de última hora para cenas, celebraciones y reuniones familiares.

En Nochevieja 2025, que cae en miércoles, la mayoría de grandes cadenas abrirán, pero con horarios reducidos, cerrando antes de lo habitual para facilitar el descanso del personal. Por el contrario, el 1 de enero de 2026, festivo nacional, será una jornada marcada por el cierre generalizado de supermercados, con muy pocas excepciones en zonas turísticas o formatos específicos.

Mercadona, Carrefour, Lidl, DIA, Aldi, El Corte Inglés, Ahorramas, Consum o Eroski ya aplican cada año políticas similares en estas fechas. A continuación, repasamos los horarios previstos de los principales supermercados en España en Nochevieja y Año Nuevo, siempre con la recomendación de comprobar el horario exacto del establecimiento habitual, ya que puede variar según la comunidad autónoma o el formato de tienda.

1 Mercadona

Mercadona cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Mercadona mantendrá su política habitual de festivos también durante el cambio de año. El 31 de diciembre de 2025, los supermercados de la cadena abrirán en horario especial, generalmente desde primera hora de la mañana y hasta las 19:00 horas, aunque el cierre podría adelantarse ligeramente en algunos establecimientos concretos.

En cuanto al 1 de enero de 2026, Mercadona permanecerá cerrado en toda España, siguiendo su norma de no abrir en festivos señalados como Año Nuevo.

2 Carrefour

Carrefour cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Carrefour volverá a ser una de las cadenas con mayor variedad horaria. En Nochevieja, la mayoría de sus supermercados e hipermercados abrirán durante la mañana y cerrarán antes de lo habitual, con horarios que suelen situarse entre las 19:00 y las 22:00 horas, dependiendo del tipo de tienda y de la localidad.

El Día de Año Nuevo, la mayoría de establecimientos Carrefour permanecerán cerrados, aunque algunas tiendas Carrefour Express, especialmente en zonas turísticas o estaciones de servicio, podrían abrir con horario muy reducido. Por este motivo, se puede consultar información específica en el buscador de tiendas oficial de Carrefour.

3 Lidl

Lidl cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Lidl ajustará su horario por el cambio de año. El 31 de diciembre, la cadena alemana abrirá sus supermercados con horario reducido, con cierres que normalmente se producen entre las 18:00 y las 19:00 horas, sobre todo en tiendas urbanas.

Durante el 1 de enero de 2026, Lidl cerrará prácticamente todos sus establecimientos en España, retomando la actividad normal el día siguiente.

4 DIA

DIA cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

En el caso de DIA, los horarios pueden variar considerablemente, ya que muchas tiendas operan en régimen de franquicia. En Nochevieja, la mayoría de supermercados abrirán por la mañana y cerrarán entre las 15:00 y las 19:00 horas, según el establecimiento y la zona.

Para Año Nuevo, la mayor parte de las tiendas DIA permanecerán cerradas, aunque no se descarta alguna apertura puntual en grandes ciudades.

5 Aldi

Aldi cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Aldi aplicará una política similar a la de otros supermercados de descuento. El 31 de diciembre, sus tiendas abrirán solo en horario de mañana o hasta primera hora de la tarde, con cierres habituales entre las 15:00 y las 19:00 horas.

El 1 de enero de 2026, Aldi cerrará todos sus supermercados en España, al tratarse de un festivo nacional.

6 El Corte Inglés, Hipercor y Supercor

El Corte Inglés cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Los supermercados del Grupo El Corte Inglés, como Supercor, Hipercor y Supermercados El Corte Inglés, abrirán en Nochevieja con horario especial, generalmente hasta las 19:00 horas, aunque algunos centros comerciales podrían adelantar el cierre en función de la ciudad. El Día de Año Nuevo, todos los supermercados del grupo permanecerán cerrados.

7 Alcampo

Alcampo cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Alcampo, una de las principales cadenas de hipermercados en España, también aplicará horarios especiales con motivo de Nochevieja y Año Nuevo. El 31 de diciembre de 2025, la mayoría de sus establecimientos abrirán en horario reducido, manteniendo la atención al público durante la mañana y parte de la tarde. Lo habitual es que los hipermercados y supermercados Alcampo cierren entre las 19:00 y las 20:00 horas, aunque este horario puede variar según la comunidad autónoma y el tipo de tienda. Se puede consultar el horario específico de una tienda a través del buscador oficial de Alcampo.

En cuanto al 1 de enero de 2026, Alcampo permanecerá cerrado en la práctica totalidad de España, al tratarse de un festivo nacional. Solo podrían registrarse aperturas muy puntuales en tiendas con permisos especiales o ubicadas en zonas de alta afluencia, por lo que la cadena recomienda consultar el horario concreto del establecimiento habitual antes de desplazarse.

8 Ahorramas

Ahorramas cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Ahorramas, con fuerte presencia en la Comunidad de Madrid, abrirá en Nochevieja con horario reducido, por lo que clausurará sus supermercados a las 15:00 horas el 31 de diciembre. En Año Nuevo, Ahorramas cerrará todos sus establecimientos.

9 Consum

Consum cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Consum mantendrá abiertas sus tiendas el 31 de diciembre, pero con horario especial, que suele extenderse hasta las 19:00 o 19:30 horas, especialmente en supermercados de mayor tamaño. El 1 de enero de 2026, Consum permanecerá cerrado en toda España.

10 Eroski

Eroski cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Eroski abrirá en Nochevieja con horario reducido, con cierres habituales en torno a las 19:00 horas, aunque puede haber ligeras variaciones según la comunidad autónoma. Se puede consultar el buscador oficial de Eroski para comprobar una tienda específica. Durante el Día de Año Nuevo, la mayoría de supermercados Eroski permanecerán cerrados, salvo excepciones muy concretas.

11 Alimerka

Alimerka cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Alimerka, con fuerte presencia en Asturias, Castilla y León y Galicia, abrirá sus supermercados el 31 de diciembre de 2025 con horario reducido. Lo habitual es que las tiendas mantengan la apertura durante la mañana y cierren entre las 14:00 y las 19:00 horas, dependiendo del municipio y del tamaño del establecimiento.

En cuanto al 1 de enero de 2026, Alimerka permanecerá cerrada en toda su red, al tratarse de un festivo nacional. La cadena recomienda adelantar las compras, ya que Nochevieja suele registrar una alta afluencia en las primeras horas del día.

12 Gadis

Gadis cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Los supermercados Gadis, muy implantados en Galicia y el noroeste de España, abrirán en Nochevieja con horario especial, normalmente solo en horario de mañana o hasta primera hora de la tarde, con cierres que suelen producirse entre las 14:00 y las 18:00 horas, según la localidad. Se puede localizar un establecimiento específico a través de su buscador oficial Gadis.

Durante el Día de Año Nuevo, Gadis mantendrá cerrados todos sus establecimientos, siguiendo su política habitual de festivos señalados.

13 BonÀrea

BonÀrea cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

BonÀrea, que combina supermercados y tiendas agroalimentarias, también ajustará su actividad por el cambio de año. El 31 de diciembre, sus establecimientos abrirán con horario reducido, generalmente hasta el mediodía o primeras horas de la tarde, dependiendo de la tienda. Los horarios específicos se pueden consultar en su buscador oficial de tiendas BonÀrea.

El 1 de enero de 2026, BonÀrea cerrará la mayoría de sus supermercados, aunque algunas tiendas con horarios especiales o ubicadas en zonas concretas podrían abrir de forma excepcional, siempre con jornada muy limitada. Se aconseja consultar previamente.

14 Bonpreu y Esclat

Bonpreu y Esclat cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo CC

Los supermercados Bonpreu y Esclat, muy presentes en Cataluña, abrirán en Nochevieja con horario especial, normalmente hasta las 19:00 horas, aunque algunos establecimientos podrían adelantar el cierre.

Para Año Nuevo, Bonpreu y Esclat permanecerán cerrados, en línea con la normativa festiva habitual en Cataluña y la política de la cadena.

15 Supermercados Dani

Supermercados Dani cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo Supermercados Dani

Supermercados Dani, con presencia destacada en Andalucía, abrirá sus tiendas el 31 de diciembre con horario reducido, especialmente por la tarde. En muchos casos, los establecimientos cerrarán entre las 15:00 y las 18:00 horas, aunque el horario puede variar según la ciudad o el tipo de tienda.

El 1 de enero de 2026, Supermercados Dani cerrará todos sus establecimientos, retomando la actividad normal en los días posteriores.

16 Hiperdino

Hiperdino cambia el horario de sus supermercados en Nochevieja y Año Nuevo Hiperdino

Hiperdino, la principal cadena de supermercados de Canarias, ajustará también su actividad con motivo del cambio de año. El 31 de diciembre de 2025 (Nochevieja), la mayoría de sus establecimientos abrirán con horario especial, manteniendo la atención al público durante la mañana y parte de la tarde, con cierres que suelen situarse entre las 18:00 y las 21:00 horas, en función de la isla, la localidad y el formato de tienda (HiperDino, SuperDino o tiendas en zonas turísticas).

De cara al 1 de enero de 2026 (Año Nuevo), muchos supermercados Hiperdino permanecerán cerrados, aunque algunos establecimientos ubicados en zonas turísticas o con permisos especiales podrían abrir con horario reducido, una práctica habitual en Canarias en días festivos. La cadena recomienda consultar previamente el horario concreto de cada tienda para evitar desplazamientos innecesarios, a través de su buscador oficial de tiendas Hiperdino.

Aunque estos horarios son representativos y habituales para Nochevieja y Año Nuevo, cada supermercado puede adaptar su apertura según la comunidad, formato (hipermercado, supermercado pequeño, tienda Express) o acuerdos locales, por lo que la recomendación para los lectores es verificar el horario concreto en el buscador oficial de la cadena o llamar a su establecimiento habitual antes de desplazarse.

El mejor consejo es intentar adelantar las compras importantes antes del 31 de diciembre por la tarde, ya que muchos establecimientos cerrarán antes de lo habitual, y el 1 de enero la mayoría permanecerán inactivos por ser festivo nacional.