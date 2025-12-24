Los Replicantes
Cuándo cierran centros comerciales en Nochebuena y Navidad 2025: El Corte Inglés, Zara...

Las principales cadenas del sector cambian sus horarios para atender a la conciliación de los trabajadores en Nochebuena y Navidad.

Cuándo cierran centros comerciales en Nochebuena y Navidad 2025: El Corte Inglés, Zara...
Cierre de tiendas Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Diciembre 2025 12:07 (hace 13 horas)

Cambios en el horario de las principales tiendas y centros comerciales con motivo de las fiestas navideñas. Este 24 de diciembre se celebra Nochebuena y mañana 25 de diciembre llega Navidad 2025.

Vídeos Los Replicantes

Son fechas que se caracterizan por aglutinar reuniones familiares, pero también por el descanso. Para facilitar los horarios de sus empleados, la mayoría de empresas reestructura el horario de apertura de los establecimientos.

Por este motivo, muchos clientes pueden tener la duda sobre cuándo acercarse a realizar las últimas compras navideñas, incluyendo regalos de última hora, puesto que los centros comerciales cerrarán antes. Estos serán los horarios de apertura en las principales cadenas del país.

1 El Corte Inglés

El Corte Inglés cambia sus horarios en Navidad
El Corte Inglés cambia sus horarios en Navidad CC

La empresa de supermercados, hipermercados y centros comerciales, el Grupo El Corte Inglés, abrirá este 24 de diciembre hasta las 20:00 horas, permitiendo realizar la mayoría de compras hasta poco antes de la cena. Siguiendo la tradición, los establecimientos del grupo no abrirán sus puertas el 25 de diciembre.

2 Zara

Zara cambia el horario de sus establecimientos en Navidad
Zara cambia el horario de sus establecimientos en Navidad CC

La principal cadena de ropa del Grupo Inditex abre este 24 de diciembre hasta las 18:00 horas. Además, descartará cualquier apertura el 25 de diciembre, siguiendo la tradición del 'retail'.

3 MediaMarkt

MediaMarkt cambia el horario de sus tiendas por Navidad
MediaMarkt cambia el horario de sus tiendas por Navidad CC

La popular tienda de productos tecnológicos abrirá sus puertas hasta una horquilla entre las 18:00 y 20:00 en función del establecimiento al que se vaya a acudir. Por el contrario, cerrará por completo todos sus establecimientos el 25 de diciembre. Los horarios actualizados se pueden consultar en su página web oficial.

4 Ikea

Ikea cambia el horario de sus establecimientos por Navidad
Ikea cambia el horario de sus establecimientos por Navidad CC

En el caso de la multinacional de origen sueco Ikea, la cadena abrirá este 24 de diciembre algunos de sus establecimientos hasta las 15:00 horas, aunque otros podrían cerrar. Por el contrario, todas las tiendas de la compañía bajarán definitivamente la persiana el 25 de diciembre. También se puede consultar el horario de cada establecimiento en su página web oficial.

