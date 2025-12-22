Adiós El Corte Inglés, Carrefour y DIA: sus nuevos modelos de supermercados

Adiós al supermercado en formato tradicional. Las grandes cadenas de alimentación, como El Corte Inglés, Carrefour y DIA, apuestan por reconvertir su modelo de negocio para conectar con las nuevas tendencias del mercado y llegar a más consumidores.

Los clientes cada vez apuestan menos por el formato hipermercado tradicional, una situación que afecta a cadenas como Hipercor del Grupo El Corte Inglés, Alcampo o Carrefour, con excesiva dependencia de este modelo.

Las grandes cadenas de supermercados refuerzan sus modelos de conveniencia Envato Elements

Con menos tiempo para hacer la compra y familias cada vez más pequeñas, los clientes demandan cada vez más la apertura de formatos de conveniencia, para poder hacer compras pequeñas e incluso diarias, antes que una gran compra semanal.

Nuevos modelos de supermercados: El Corte Inglés, Carrefour y DIA apuestan por un nuevo modelo

En este contexto, algunas grandes cadenas de alimentación como El Corte Inglés, Carrefour y DIA apuestan cada vez más por firmar alianzas con las gasolineras, un sector que está siendo un filón para las empresas y ahora lidera las listas de aperturas.

Las marcas de supermercados se topan así de manera frontal con el cliente, que acude a rellenar el depósito y puede también llenar la cesta de la compra y conocer nuevo surtido de la cadena en cuestión.

La última cadena que se ha sumado a este sector es DIA, que firmó en septiembre un acuerdo con BP para abrir supermercados en sus gasolineras. Se suma así a El Corte Inglés con Repsol y Carrefour con Moeve (antigua Cepsa), que también han firmado acuerdos en ese sentido.

El Observatorio de la patronal La Distribución Anged, que aglutina a grandes empresas de este sector, recalca que el comercio en las estaciones de servicio es la categoría que más impulsa el crecimiento del sector comercial, según las previsiones para 2026.

Las previsiones señalan que, en 2026, se espera un crecimiento del comercio en las estaciones de servicio de un 6,4% por encima del auge del comercio en general, situado en el 2,9%. Pero será muy superior al de la alimentación, que se calcula que tan solo aumentará un 1,3%. El resto de las categorías del sector crecerán un 4%, por lo que el impulso de las gasolineras es muy relevante y refleja crecimientos superiores al resto.

La conveniente situación de las gasolineras, sus amplios horarios de apertura y sus ubicaciones están despuntando a las estaciones de servicio como la gran promesa en el 'retail'. Repsol, por ejemplo, ya se ha alzado como el mayor vendedor de pan en España por esta situación.

Este tipo de acuerdos son 'win-win' para ambas partes. Las gasolineras mejoran la experiencia de compra del cliente e incluso atraen a personas con necesidad de realizar compras que si no, pasarían de largo. Los supermercados, por su parte, aumentan cuota de venta y dan a conocer su stock entre potenciales clientes.

Esta política comenzó con Repsol y Supercor; así como Cepsa y Carrefour, en 2013. De este modo, los supermercados de El Corte Inglés ya están presentes en 746 estaciones de servicio y Carrefour hace lo propio con 394 establecimientos.

Pero los supermercados no son los únicos interesados en el sector. La cadena de cafeterías Santagloria también ha firmado recientemente un acuerdo con las estaciones de servicio Galp para instalar sus establecimientos. Además, Repsol ya cuenta con alianzas con Lizarran, Enrique Tomás, Levaduramadre, Starbucks y Nespresso. Por su parte, Moeve tiene un acuerdo para introducir una hamburguesería de Vicio en una gasolinera de Getafe.