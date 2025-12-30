Cuándo cierran centros comerciales en Nochevieja y Año Nuevo 2026: El Corte Inglés, Zara..

Ya es oficial. Los horarios de las principales tiendas y centros comerciales están abocados a cambiar con motivo de las fiestas de Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026, que se caracterizan por reuniones familiares, encuentros con nuestros seres queridos y un mayor tiempo de desconexión.

Las principales cadenas del sector del 'retail' apuestan por cambiar por completo los horarios de sus establecimientos. Algunas cadenas como El Corte Inglés, Zara, Primark, Ikea, MediaMarkt o Lefites prefieren modificar sus aperturas e incluso dejarán de operar muy pronto.

Para conocer cuáles serán los horarios de los centros comerciales con motivo de Nochevieja 2025 y Año Nuevo 2026, hemos recopilado los cambios que afectarán a las principales cadenas del sector.

1 El Corte Inglés

El Corte Inglés modificará el horario de sus centros comerciales en España. De este modo, el miércoles 31 de diciembre cerrará antes todos sus establecimientos, que abrirán a las 10:00 horas y bajarán la persiana a las 20:00 horas.

La firma de supermercados, hipermercados y centros comerciales además confirma que no abrirá sus tiendas el jueves, 1 de enero de 2026, con motivo de Año Nuevo. Sin embargo, el viernes 2 de enero de 2026 sí que mantendrá su horario habitual.

2 Zara

En el caso de la principal cadena de la multinacional Inditex, la firma 'fast fashion' Zara, el horario de sus tiendas con motivo de Nochevieja cambia. El miércoles 31 de diciembre abrirá sus establecimientos desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

Con motivo del día de Año Nuevo, Zara seguirá la principal política que rige a las grandes cadenas del sector del 'retail' y cerrará por completo sus establecimientos el 1 de enero de 2026. Al día siguiente, 2 de enero de 2026, volverá a abrir con normalidad.

3 MediaMarkt

Los centros de MediaMarkt también se preparan para cambiar el horario habitual de sus tiendas. Con motivo de la Nochevieja, el 31 de diciembre de 2025 se prevé que sus establecimientos cierren sus puertas a las 20:00 horas, aunque esto podría depender de la tienda y se recomienda acudir al buscador oficial de tiendas de la compañía.

Por su parte, con motivo de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026 se espera que la enseña siga la política de las principales cadenas del sector del 'retail' y clausure por completo todos sus establecimientos.

4 Ikea

La multinacional de origen sueco Ikea, especializada en mobiliario y productos del hogar, también cambiará el horario de todos sus establecimientos con motivo de Nochevieja. De este modo, el miércoles 31 de diciembre de 2025 abrirá tan solo de 10:00 a 15:00 horas.

Los establecimientos de la firma no volverán a abrir con motivo de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, siguiendo la política habitual en el sector. Sin embargo, al día siguiente, viernes 2 de enero, recuperará su horario habitual.

5 Primark

La cadena de moda 'low cost' Primark también cambiará el horario de sus tiendas con motivo de Nochevieja. El 31 de diciembre de 2025 sus establecimientos cerrarán a las 19:00 horas.

Al día siguiente, con motivo de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, la multinacional de origen irlandés dejará de operar y clausurará todos sus establecimientos. Sin embargo, el viernes 2 de enero de 2025 volverá a operar con normalidad.

6 Lefties

En el caso de la enseña de moda 'low cost' de Inditex, Lefties, se espera que siga los pasos de la marca grande del grupo, Zara. En este caso, los establecimientos también abrirán de 10:00 a 18:00 horas el 31 de diciembre, con motivo de Nochevieja.

Posteriormente, las tiendas de Lefties cerrarán por completo con motivo de Año Nuevo, ya que el 1 de enero de 2026 tan solo se esperan aperturas en hostelería. Sin embargo, el viernes 2 de enero de 2026, la cadena de ropa volverá a operar con normalidad.