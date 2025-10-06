La leona de un influencer se escapa y ataca brutalmente a dos personas en Tailandia

Escenas de pánico en Tailandia. Una leona se ha escapado de una vivienda y atacado a dos personas este sábado, 4 de octubre, incluido un niño de 11 años que sufrió heridas menores. El animal contaba con todos los registros legales y se encontraba confinado en una jaula en una vivienda de la zona.

El dueño del animal era Parinya Parkpoom, conocido influencer de origen tailandés, que ha pedido disculpas en su perfil de Facebook y ha asumido todo lo ocurrido: "Fue mi error. Quisiera disculparme con todos los afectados por este incidente.

Los hechos fueron revelados por el propio influencer, que comenzó a escuchar gritos en su casa el pasado sábado por la noche. Por este motivo, salió a buscar a la leona para evitar cualquier daño personal, pero la realidad es que ya era tarde.

Bajo investigación

El animal fue sorprendido en plena calle, cuando repentinamente mordió y clavó sus garras a dos transeúntes, uno de ellos de tan solo once años. Posteriormente, la leona fue encontrada en una carretera cercana a la zona, donde logró encerrarla en la jaula donde estaba confinada, evitando de este modo un daño mayor.

El Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación en Tailandia está ahora investigando todo lo ocurrido. La leona se encontraba encadenada a un poste del que logró escaparse. Una irregularidad en el cuidado del animal que podría derivar en acciones legales contra el influencer.

Por este motivo, Parinya Parkpoom se podría enfrentar a una pena de cárcel de hasta 6 meses, así como una multa de 50.000 bat (alrededor de 1.300 euros). Esto se suma a un agravante, puesto que el influencer ya había sido requerido por la policía para reparar la jaula del animal, puesto que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.

La leona ya ha sido trasladada por un equipo de Parques Nacionales hasta un centro para animales en la provincia de Suphanburi, donde permanecerá hasta que se resuelva el caso. A pesar de que la legislación en Tailandia no es tan beligerante como en España en los casos de maltrato animal, la realidad es que todo lo ocurrido en este caso podría complicar seriamente el horizonte judicial del encausado.