De qué ha muerto la influencer Paola Caldera a los 30 años: conmoción en redes

Luto en el mundo de las redes sociales después de haberse confirmado el fallecimiento de la conocida influencer Paola Caldera, de origen venezolano, con tan solo 30 años. Durante sus últimos años compartió con sus seguidores aspectos cotidianos de su vida, junto a sus dos hijos.

Paola alcanzó relevancia con sus perfiles porque comenzó a relatar su vida cotidiana como madre joven de dos hijos. Pero luego cambió su contenido cuando fue diagnosticada con leucemia linfoide aguda y empezó a relatar cómo era la patología para concienciar.

La joven influencer reveló su diagnóstico ante sus seguidores en septiembre de 2024. Desde entonces, como paciente, quiso compartir en sus publicaciones los retos y emociones que suponía convivir con una enfermedad de estas características.

Mensajes de condolencias

La noticia sobre el fallecimiento de la influencer Paola Caldera ha generado una fuerte conmoción en las redes sociales. "La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones", ha escrito en la red social TikTok su familia.

Paola Caldera relató en redes sociales toda su enfermedad Instagram @paolacaldera

"Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. Nos queda su ejemplo de bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán", ha continuado su familia en un comunicado.

Los mensajes lamentando el fallecimiento de la influencer con tan solo 30 años se han sucedido constantemente. Miles de personas han inundado sus perfiles despidiéndose y agradeciendo la labor de visibilización de su enfermedad.