Muere la popular influencer Luanna Araújo a los 29 años

Tragedia en el mundo de las redes sociales. La popular influencer brasileña Luanna Araújo y su prometido han muerto en el día de su cumpleaños después de sufrir un grave accidente de coche en una autopista.

Araújo viajaba con su prometido, Korbinian Andreas Dengler, y su amigo Herbson Nunes Negrao, en un coche el pasado 26 de septiembre. En un momento dado, el vehículo impactó con otros dos camiones alrededor de las 01:20 am en una carretera de Brasil, según ha publicado el medio brasileño g1.

Como consecuencia del fuerte impacto que sufrieron en carretera, los tres pasajeros del vehículo fallecieron. La joven creadora de contenido, que acumulaba más de 94.000 seguidores en redes sociales, perdió la vida con tan solo 29 años.

El repentino fallecimiento de la influencer Luanna Araújo ha generado conmoción entre sus seguidores Instagram

Uno de los ocupantes del camión fue rescatado por los efectivos de emergencia y trasladado inmediatamente a un hospital en estado crítico. El otro sufrió heridas leves y fue dado de alta en el momento. Se están investigando las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Mensajes de condolencias en redes sociales

La noticia del fallecimiento de Luanna Araújo ha generado una oleada de mensajes de condolencias en redes sociales. "El Colégio Santa Sofia expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Luanna Araújo, exalumna de nuestra institución e hija de nuestro querido coordinador deportivo, Cristiano Melo", ha escrito su centro.

"Nos unimos en oración, pidiendo a Dios que consuele los corazones de la familia y de todos los que compartieron la vida y la amistad de Luanna. En este momento de dolor, reafirmamos nuestra solidaridad y cercanía con Cristiano y su familia, con la esperanza de la fe y la certeza de la vida eterna", expresaban en el comunicado.

Los mensajes de despedida se han sucedido en los comentarios de las publicaciones de la influencer. "Mi más sentido pésame a todas las familias y amigos que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia", ha escrito un usuario.

Antes de su muerte, Araújo publicó una última publicación en la que nada hacía presagiar la tragedia a la que se enfrentaba. Ataviada con una falsa blanca y camisa negra, en un selfie, publicaba: "¡Me encanta!", junto a unos complementos de joyas doradas y bolso negro.

Luanna Araújo saltó a la fama en las redes sociales por publicar con frecuencia contenidos sobre moda y estilo de vida, así como consejos para peinarse o combinar conjuntos de ropa. Ahora, los usuarios y seguidores están totalmente conmocionados con su trágico fallecimiento.