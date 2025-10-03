Los Replicantes
Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

Una influencer residente en Finlandia no puede ocultar su sorpresa al comprobar los productos que venden como españoles.

Semana de España en Lidl Finlandia Foto: Captura (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

03 Octubre 2025 18:39 (hace 7 horas)

Los supermercados Lidl acostumbran a realizar semanas en referencia a diferentes países para vender productos con referencia a la gastronomía internacional. Sin embargo, algunos de los productos que venden pueden terminar por impresionar a los locales.

Vídeos Los Replicantes

Eso es lo que ha comprobado la usuaria de TikTok Nerea Bartolomé, que reside en Finlandia y ha visitado un supermercado Lidl durante la llamada 'Semana Española'. De este modo, ha mostrado los productos que se venden con referencia a nuestro país y el precio.

Así es la Semana Española de Lidl en Finlandia: sorpresa en redes

En su visita, se topó con un pequeño bote de aceite de oliva virgen extra por 9 euros, un precio que no pudo definir como excesivo. También encontró unas aceitunas con anchoas, arroz de paella o tiras de maíz, aunque no mostró el precio.

Durante su visita al establecimiento también encontró un paquete de pan de pipas, una crema catalana y un bote de tomate frito con cebolla que costaba 1,49 euros por unidad, que compró porque era el último que había en la tienda.

También encontró salsas brava o alioli, aunque matizó: "Aquí llaman alioli a cualquier cosa", ha criticado. Además, se topó con un dulce, almendrados, que reconoció que no sabía ni lo que eran. Por ello, hubiera apostado mejor por los sobaos.

En el supermercado también se vendían unos mini churros con chocolate por 2,49 euros, un preparado de paella, patatas bravas congeladas y calamares a la marinera. Todo ello en un rincón apartado del establecimiento: "Me parece muy mal que lo llamen la Semana Española y sea literalmente una esquina", reconoce.

@nereabartolome_ Te enseño la semana española en @Lidl Suomi ???????????????????????? por favor, necesito sobaos ????✨ #españolesporelmundo #españolesenfinlandia #finlandia #parati #fyp ♬ original sound - Nerea

Además, se topó con un gazpacho y zumo de clementina por 3 euros, así como otros productos que no relaciona con España. Otro de ellos, era un supuesto chorizo a 4 euros que no identificaba con el tradicional de España.

Algo que también le sorprendió son las tortillas de patata envasadas, que en Finlandia también se venden incluso con bacon o espinacas, por 3 euros. También criticaba las tapas de queso cortado, de 150 gramos a 5,50 euros. Sin embargo, el jamón serrano fue mejor, ya que un paquete de 70 gramos se vendía a 2 euros.

Finalmente, la joven no puede ocultar su decepción al considerar que ni la calidad ni la variedad representan la realidad de la gastronomía española. En todo caso, recuerda que había acudido a comprar papel higiénico, aunque ha estado a punto de arrepentirse tras la sorpresa que se ha llevado.

