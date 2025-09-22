Va al restaurante del ex empleado de Dabiz Muñoz y pide toda la carta: su opinión impacta

Los Replicantes
La alta cocina está experimentando un 'boom' y ahora un influencer revela la sorprendente experiencia que se puede vivir en un restaurante de Madrid.

El influencer gastronómico Noel Horcajada visita Gustoo, el restaurante del ex empleado de Dabiz Muñoz Foto: TikTok @noelhorcajadaa (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Septiembre 2025 09:13 (hace 5 horas)

Los chefs de renombre en España certifican la gran calidad de nuestra oferta gastronómica. Si hay un nombre que sobresale actualmente es el de Dabiz Muñoz, muy conocido por algunos de sus restaurantes en Madrid como DiverXO, RavioXO o StreetXO.

Quienes trabajan con Dabiz Muñoz aprenden multitud de técnicas que después pueden aplicar al negocio de la hostelería. Es el caso de Aldo Sebastianelli, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la gastronomía y compartió los fogones con el dueño de DiverXO. Durante esta etapa aprendió gran cantidad de trucos y ha dado un salto como propietario del restaurante Gustoo, en el barrio madrileño de Chueca, junto a Jorge Cal.

Uno de los retos de este establecimiento es conectar con el público ofreciendo propuestas. gastronómicas innovadoras. Para comprobarlo, el influencer gastronómico Noel Horcajada se ha desplazado hasta su restaurante en el mercado de San Antón para probar toda su carta al completo.

Así es el restaurante del ex empleado de Dabiz Muñoz: así es su veredicto

Noel Horcajada explica que acude a este restaurante para comer "comida de estrella Michelin a precio de 'street food'". "Vamos a probarlo. Obviamente, voy a pedir toda la carta", reseña, ante su intención de tener un amplio conocimiento del negocio.

El primer plato que cata en Gustoo es una "versión de las patatas bravas". "Es como si fuese un ñoqui. Lleva una mayonesa de regaliz y los brotes molan porque los cortan delante de ti y te los sirven", explica. Un plato que le sorprende: "Me encanta el frescor que deja. Tiene un toque cítrico que no sé muy bien de qué es".

Comida de estrella michelin sin precio de estrella michelin

Posteriormente, prueba un puerro en nueve texturas, un plato que directamente le impacta: "Es coger un puerro y elevarlo por 100. Literalmente es alta cocina. He comido platos en restaurantes de estrella Michelin con menos elaboración".

Aunque uno de los favoritos de toda la carta es el bao de pollo al estilo coreano: "Es de los más contundentes. El trozo de carne de dentro es increíble. Me encanta. Está dulce, picante, fresco. Grata sorpresa y qué pena que la carta no tenga más platos", lamenta. Después sigue la comida con un brioche de costilla de cerdo a baja temperatura y una especie de crepe.

Cuánto cuesta Gustoo: el restaurante del ex empleado de Dabiz Muñoz

Finalmente, Noel Horcajada explica el precio final de todo lo que ha pedido, básicamente la carta al completo. Un total de 83,50 euros. "Nos han querido invitar, han tenido el detalle", reconoce en el vídeo. En todo caso, el influencer gastronómico reconoce que el sitio es "muy barato para haber pedido toda la carta y un plato extra. Un punto importante es que es un genio de los encurtidos".

