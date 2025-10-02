Los Replicantes
McDonald's, Burger King, KFC o Taco Bell: Un influencer elige las patatas ganadoras

El influencer Julián Lladó se atreve a comparar las patatas de las grandes cadenas de comida rápida y, al final, da un veredicto.

Restaurantes de McDonald's, Burger King y Taco Bell Foto: Pexels | Taco Bell (Los Replicantes)
Andrea Torrente

02 Octubre 2025 16:12 (hace 6 horas)

Julián Lladó, creador de contenido, decidió evaluar y dar su opinión a través de su cuenta de TikTok sobre quién tiene las mejores patatas fritas entre cuatro fuertes cadenas de comida rápida: McDonald's, Burger King, KFC y Taco Bell. El tiktoker se ha encargado de poner a prueba no solo el sabor, sino la textura, el precio y la autenticidad también.

¿McDonald's, Burger King, KFC o Taco Bell?

Patatas fritas de McDonald's

Estas patatas le supuso un coste de 1,45 euros, Lladó destaca su sabor reconocible y único, cuenta que tienen un sabor "muy rico y fácil de disfrutar". Aunque aclara que se quedan algo sosas al no estar condimentadas como las del KFC o Taco Bell.

Patatas fritas de Burger King

El precio fue de 1,35 euros. Destaca el grosor de las patatas y la textura característica de la marca. El influencer señala que hay bastante patata en el interior, pero que tienen un exceso de aceite.

Patatas fritas de KFC

Las patatas del KFC fueron las más caras con un precio de 1,49 euros. Las patatas sorprendieron a Lladó por tener piel y por la variedad de formas que presentan. Como algo esencial apunta el añadido de especias que las dota de un sabor distintivo y concreto. Sin embargo, se pregunta si no resulta demasiado.

Patatas fritas de Taco Bell

Taco Bell fue la opción más barata, solo un euro. Las patatas vienen cargadas de condimentos y con un color fuerte que llamó la atención del creador de contenido. Tantas especias acabó por quitarle el sabor original a patata, pero las calificó como "buenas".

@julianllado ???? Estáis de acuerdo conmigo? ???? ig:julianllado #patatasfritas #mcdonald #burgerking #kfc #tacobell ♬ sonido original - Julián Lladó

Veredicto de Julián Lladó

El tiktoker se decidió por hacer una separación entre "patatas naturales" y "patatas condimentadas", en el primer grupo entraría McDonald's y Burger King; mientras que en el segundo grupo tenemos a KFC y Taco Bell.

Del primer grupo, las "naturales" el premio se lo lleva McDonald's por su estilo clásico y el formato de la patata fina. De las "condimentadas" el primer puesto se lo lleva KFC por mantener el sabor de la patata incluso con las especias.

