Próximas elecciones en España: qué comicios cambiarán el rumbo del país en 2026

España se prepara para un 2026 que supondrá, probablemente, todo un momento histórico en su calendario electoral. Durante el próximo año se sucederán varias citas clave que definirán el equilibrio político tanto en las comunidades autónomas como, potencialmente, a nivel nacional.

Las urnas serán protagonistas en varios territorios y la presión política podría incluso llevar a adelantar las elecciones generales, actualmente previstas para 2027 pero con intensos rumores sobre una convocatoria anticipada en 2026.

Elecciones en España 2026: citas confirmadas

A pesar de las elucubraciones sobre el horizonte de la legislatura de Pedro Sánchez y el futuro de la coalición de PSOE y Sumar, que podrían llevar a un adelanto de las generales, ya hay varias fechas confirmadas durante el próximo año.

8 de febrero de 2026: Autonómicas en Aragón tras una disolución anticipada de las Cortes motivada por el bloque político y la incapacidad de aprobar presupuestos.

15 de marzo de 2026: Elecciones autonómicas en Castilla y León, programadas dentro del ciclo electoral habitual salvo que coincidan con unas generales adelantadas.

Hasta el 30 de junio de 2026: Elecciones en Andalucía, que deben celebrarse antes de esa fecha según la ley autonómica, con debates intensos sobre posibles adelantos si las generales se convocan antes.

Todas las citas electorales ya confirmadas se centran en el ámbito autonómico, pero evidencian un año electoral intenso para todos los partidos y ante un posible giro en el ciclo político del país.

¿Por qué las próximas elecciones importan más de lo que imaginas?

Pedro Sánchez podría verse abocado a un adelanto electoral si se confirma un drástico giro de ciclo político Pool Moncloa/Fernando Calvo y Pool UE. Bruselas

Las elecciones autonómicas de 2026 no son simples citas locales: tienen potencial para influir en la política nacional. Los rumores sobre un cambio de ciclo político son cada vez más evidentes y el futuro de la actual legislatura está en entredicho por su débil mayoría parlamentaria.

Las elecciones en regiones como Aragón, Castilla y León y Andalucía pondrán a prueba la fuerza del Partido Popular (PP), del Partido Socialista (PSOE), de Sumar o de VOX, cuyo auge reciente —por ejemplo en Extremadura— recalienta la discusión sobre alianzas y hegemonía de bloques políticos.

Aunque las elecciones generales están previstas oficialmente para 2027, la fuerte competencia en las autonómicas ha llevado a muchos líderes a plantear adelantos nacionales en 2026 con la idea de capitalizar victorias regionales o evitar desgaste político. La frágil mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez, sin alcanzar pactos de calado con Junts, está traduciéndose en una legislatura pobre en desarrollos legislativos, con presupuestos continuamente prorrogados.

En este contexto político, obtener un resultado contundente en estos comicios para la derecha podría condicionar seriamente el calendario nacional, obligando a los principales partidos a recalibrar sus estrategias y campañas.

El resultado en comunidades tan grandes y pobladas como Andalucía o tan emblemáticas como Castilla y León puede alterar las alianzas y mayorías políticas, especialmente si partidos tradicionales pierden fuerza ante nuevas fuerzas o coaliciones: un escenario que ya asoma tras los resultados recientes en Extremadura.

¿Elecciones generales en 2026?

Aunque no hay fecha oficial aún para las elecciones generales de 2026, la posibilidad de que se adelanten desde 2027 está sobre la mesa.

Todo apunta a que, si la situación política nacional, con escándalos de corrupción y sexuales dentro del PSOE, se intensifica, el gobierno o la oposición podrían optar por una convocatoria anticipada en 2026 para redefinir el rumbo político del país antes de lo previsto.

Esto significa que 2026 podría convertirse en un año doblemente histórico: no solo por las regionales, sino por un posible pulso electoral nacional que decidiría la composición del próximo Congreso.

En todo caso, no hay duda de que el año 2026 se perfila como crucial para la política española. Las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León y Andalucía no solo renovarán parlamentos clave, sino que podrían servir como point de inflexión para la política nacional si, como muchos anticipan, la sombra de unas generales anticipadas termina materializándose.