VOX suspende sus negociaciones con Guardiola: en el aire su investidura en Extremadura

VOX ha dado por rotas las negociaciones con el PP en Extremadura para la futura investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura, que ahora ejerce en funciones.

La formación de extrema derecha suspende así las negociaciones entre ambos partidos, en una decisión que parte desde la dirección nacional de la formación de Santiago Abascal y que abre una nueva crisis política en la región.

La ruptura de las negociaciones entre ambos partidos llega a tan solo un día de que la Asamblea de Extremadura celebre la sesión e la que se constituye la Mesa, órgano de gobierno de la Cámara.

La gobernabilidad de Extremadura queda en el aire después de que VOX haya roto negociaciones con el PP PP

El pasado martes, 13 de enero, se celebró la primera reunión entre PP y VOX para la formación de un gobierno regional. Los negociadores de VOX son Montserrat Lluís, secretaria general adjunta de VOX, y Óscar Fernández, candidato del partido. En el caso del PP, estaba formado por la presidenta María Guardiola y el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista.

Adelanto electoral

Esta grave crisis política se abre después de que la ahora presidenta en funciones, María Guardiola, anunciase un adelanto electoral en un momento en el que las encuestas iban a su favor.

Guardiola ya experimentó problemas con VOX en la pasada legislatura, que no llegó a concluirse, por graves diferencias con la formación de extrema derecha, a la que llegó a integrar en su Ejecutivo.

A pesar de que la derecha logró un apoyo histórico en una comunidad autónoma tradicionalmente de izquierdas, la realidad es que el PP siguió dependiendo de VOX y necesitará sus apoyos para la gobernabilidad de la región.