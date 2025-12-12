El PSOE vuelve a ganar las elecciones con nueve puntos sobre el PP, según el CIS

Sale a la luz el barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio no recoge todavía las últimas novedades sobre los escándalos de corrupción y la detención de Leire Díez, pero si la prisión de Ábalos y Koldo García, así como denuncias de acoso sexual dentro del partido.

El PSOE ganaría nuevamente las elecciones, logrando un 31,4% de los votos. Por detrás se sitúa el PP, con el 22,4%. VOX se consolidan en la tercera posición con el 17,6%; mientras que Sumar se queda con el 7,8%, que capitaliza la caída del PSOE.

PSOE: 31,4%

PP: 22,4%

VOX: 17,6%

Sumar: 7,8%

Pronósticos divergentes

El anterior barómetro de noviembre recogía que el PP lograba recortar distancia con Pedro Sánchez. El CIS sigue concediendo la victoria a los socialistas, pero el resto de encuestadoras privadas apuestan por otro pronóstico.