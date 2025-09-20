Los Replicantes
El sorprendente origen del ganador de la mejor paella del mundo: no es española

La 64 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha tenido como primer ganador a un restaurante ecuatoriano.

Paella valenciana Foto: Envato Elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

20 Septiembre 2025 09:30 (hace 2 horas)

En España, pensar en paella es pensar en Valencia, la paella valenciana es un plato típico de nuestra gastronomía y, para la mayoría, la mejor paella del mundo. Por este motivo, el ganador de la 64 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha sorprendido a muchos.

¿Quién ha sido el ganador?

El plato de paella ganador ha sido el del restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas superando a más de los 40 cocineros que se han presentado al concurso de distintas partes del mundo. No solo ha obtenido el reconocimiento de los jueces, sino que ha sido premiado con 2.500 euros.

La medalla de plata en este concurso se la ha ganado el restaurante mexicano Lenin Ruelas Cocina que también ha sido obsequiado con un premio económico de 1.500 euros. El tercer premio ha ido para la Comunidad Valenciana, Casa Macario, un restaurante en Tavernes de la Valldigna que ha conseguido también 1.000 euros de recompensa.

Los encargados del concurso han asegurado que todos los concursantes han tenido "las mismas condiciones y con los mismos ingredientes, siguiendo la receta oficial del certamen".

El alcalde de la localidad en Sueca (Valencia), Julián Sáez, ha querido dedicar unas palabras tras el evento: "Sueca vuelve a ser hoy, con esta edición número 64 del concurso, la capital mundial de la paella valenciana. Y esto no es solo un orgullo, sino también una gran responsabilidad que asumimos con cariño y mucha ilusión. Este concurso no es solo una competición culinaria; es una fiesta de hermandad, de cultura, de tradición y de sabor".

En esta 64 edición se ha otorgado un galardón a todos los afectados por la DANA. El Paellero de Honor ha ido especialmente para todos los trabajadores del sector hostelero que se han visto afectados por la tragedia vivida.

