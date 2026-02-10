La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital española

La dueña de Zara, la multinacional Inditex, propietaria de firmas de renombre como Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Lefties o Stradivarius, se encuentra en pleno giro de negocio para adaptarse a los nuevos modelos de negocio.

Los clientes ya no necesitan desplazarse a una de sus tiendas para adquirir sus productos, ya que el auge de internet está desplazando a la tienda internacional y catapultando a firmas como Amazon, Shein o Zalando.

Este es el escenario que también afrontan otras empresas relevantes del sector como el Grupo El Corte Inglés. Los clientes ya no tienen que acudir a sus centros comerciales para hacerse con prendas de primeras firmas como Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, Lacoste, Scalpers, El Ganso o Carolina Herrera.

El sector del retail se enfrenta a un giro en el modelo de negocio Envato Elements

Por el contrario, las firmas apuestan ahora por el cierre de tiendas, concentrar establecimientos en puntos estratégicos y, sobre todo, prioridad un formato experiencial de tienda. Se trata de crear un espacio físico con gran atractivo, puntos de hostelería y hasta juegos, que sirva de pretexto para conocer las colecciones y luego plantear la compra por internet.

Cierre de tiendas: Inditex baja la persiana a un histórico local

En este contexto, el Grupo Inditex baja la persiana a uno de sus locales históricos en el centro comercial Salera de Castellón, en plena capital. Se trata de la tienda Lefties, que acaba de cerrar, aunque de forma temporal, para la reforma de sus instalaciones.

La multinacional está reformando todos sus establecimientos en este complejo para adaptarlos al nuevo formato de tienda experiencial, que está trasladado a enseñas como Bershka, que ha mejorado su tamaño, o Stradivarius. Se apuesta por locales más extensos, cuidada iluminación y decoración, pantallas led, cajas de autocobro o puntos de experiencias.

Lefties es una de las marcas en auge para el Grupo Inditex, ya que permite incursionar de lleno en el sector de la moda 'low cost' y competir frontalmente con Primark, Pepco, Zeeman o KIK en este sector.

La enseña llegó a este centro comercial de Castellón en noviembre de 2021, sustituyendo así a la firma de juguetes Toys 'R' Us. El centro comercial está en plena remodelación y también tiene prevista la apertura de una nueva tienda outlet TK Max, de origen estadounidense, que abrirá sus puertas con una superficie de 3.000 metros cuadrados junto al hipermercado Alcampo.