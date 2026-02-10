Los Replicantes
Buscar

Economía

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital española

El Grupo Inditex se encuentra en un momento clave para consolidar el giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias.

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital española
Tienda Zara Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Febrero 2026 17:28 (hace 7 horas)

La dueña de Zara, la multinacional Inditex, propietaria de firmas de renombre como Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Lefties o Stradivarius, se encuentra en pleno giro de negocio para adaptarse a los nuevos modelos de negocio.

Vídeos Los Replicantes

Los clientes ya no necesitan desplazarse a una de sus tiendas para adquirir sus productos, ya que el auge de internet está desplazando a la tienda internacional y catapultando a firmas como Amazon, Shein o Zalando.

Este es el escenario que también afrontan otras empresas relevantes del sector como el Grupo El Corte Inglés. Los clientes ya no tienen que acudir a sus centros comerciales para hacerse con prendas de primeras firmas como Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, Lacoste, Scalpers, El Ganso o Carolina Herrera.

El sector del retail se enfrenta a un giro en el modelo de negocio
El sector del retail se enfrenta a un giro en el modelo de negocio Envato Elements

Por el contrario, las firmas apuestan ahora por el cierre de tiendas, concentrar establecimientos en puntos estratégicos y, sobre todo, prioridad un formato experiencial de tienda. Se trata de crear un espacio físico con gran atractivo, puntos de hostelería y hasta juegos, que sirva de pretexto para conocer las colecciones y luego plantear la compra por internet.

Cierre de tiendas: Inditex baja la persiana a un histórico local

En este contexto, el Grupo Inditex baja la persiana a uno de sus locales históricos en el centro comercial Salera de Castellón, en plena capital. Se trata de la tienda Lefties, que acaba de cerrar, aunque de forma temporal, para la reforma de sus instalaciones.

La multinacional está reformando todos sus establecimientos en este complejo para adaptarlos al nuevo formato de tienda experiencial, que está trasladado a enseñas como Bershka, que ha mejorado su tamaño, o Stradivarius. Se apuesta por locales más extensos, cuidada iluminación y decoración, pantallas led, cajas de autocobro o puntos de experiencias.

Lefties es una de las marcas en auge para el Grupo Inditex, ya que permite incursionar de lleno en el sector de la moda 'low cost' y competir frontalmente con Primark, Pepco, Zeeman o KIK en este sector.

La enseña llegó a este centro comercial de Castellón en noviembre de 2021, sustituyendo así a la firma de juguetes Toys 'R' Us. El centro comercial está en plena remodelación y también tiene prevista la apertura de una nueva tienda outlet TK Max, de origen estadounidense, que abrirá sus puertas con una superficie de 3.000 metros cuadrados junto al hipermercado Alcampo.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Zara lo confirma: su nueva herramienta de IA para convertir tu casa en su tienda

Zara lo confirma: su nueva herramienta de IA para convertir tu casa en su tienda

Ni Zara ni Mango: la firma que cierra su tienda en pleno centro de una capital española

Ni Zara ni Mango: la firma que cierra su tienda en pleno centro de una capital española

Adiós Zara: cierra su histórica primera tienda con medio siglo de historia el 30 de enero

Adiós Zara: cierra su histórica primera tienda con medio siglo de historia el 30 de enero

La dueña de Zara cierra esta marca: desaparece de una capital española en enero

La dueña de Zara cierra esta marca: desaparece de una capital española en enero

Contenidos que te pueden interesar
Piden colaboración para buscar a Alberto: joven vulnerable de San Sebastián de los Reyes

Piden colaboración para buscar a Alberto: joven vulnerable de San Sebastián de los Reyes

Alerta alimentaria: qué marcas de leche infantil están contaminadas con cereulida

Alerta alimentaria: qué marcas de leche infantil están contaminadas con cereulida

Se topa con un ticket de Mercadona de 2007: la comparación es brutal

Se topa con un ticket de Mercadona de 2007: la comparación es brutal

Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto

Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital española

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital española

Muere el influencer Ángel Montoya: se lanzó de un puente en pleno directo de Instagram

Muere el influencer Ángel Montoya: se lanzó de un puente en pleno directo de Instagram

La Guardia Civil alerta de una campaña de "phishing" que suplanta a Netflix

La Guardia Civil alerta de una campaña de "phishing" que suplanta a Netflix

Benidorm Fest 2026 afronta su primera semifinal con un gran cambio técnico en el formato

Benidorm Fest 2026 afronta su primera semifinal con un gran cambio técnico en el formato