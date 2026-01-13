Ni Zara ni Mango: la firma que cierra su tienda en pleno centro de una capital española

Ni Zara ni Mango. Las multinacionales del sector del 'retail' se enfrentan a un giro en el paradigma del comercio, ya que el auge de las plataformas digitales a llevado a la consolidación de 'retailers' como Amazon, Shein o Zalando.

Los clientes ya no necesitan desplazarse hasta una tienda para adquirir todo tipo de productos. Por este motivo, las firmas optan por reducir su cartera de tiendas para priorizar puntos turísticos, mediante formatos experienciales y distinguidos.

Se trata de crear puntos de atracción que no estén tan centrados en el producto, pero que sirvan de excusa para comprobar el 'stock' de la firma y plantearse después la compra incluso a través de internet.

Por este motivo, muchas enseñas están cerrando espacios comerciales, incluyendo grandes firmas como el Grupo El Corte Inglés. Tras los cierres de centros comerciales como El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Parquesur, El Corte Inglés La Vaguada o El Corte Inglés Arroyosur, se encuentra una clara realidad: los clientes ya no necesitan visitar sus tiendas para adquirir productos de firmas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, El Ganso, Scalpers, Pepe Jeans o Carolina Herrera.

Cierre de una histórica tienda en España: esta multinacional desaparece en pleno centro de una capital española

En este contexto de cierres, una multinacional se prepara para abandonar el centro de una capital española. Se trata de la marca francesa IKKS, conocida en prendas de alto nivel y con numerosas tiendas en España, que se prepara para el cierre de su histórica tienda en Zaragoza.

Los cambios en el sector del retail están llevando a la desaparición de tiendas físicas Envato Elements

Se trata de la tienda IKKS en Zaragoza, situada en la calle San Ignacio de Loyola, número 1, situada junto a la popular firma catalana Lola Casademont, que baja la persiana y ha colocado el cartel de 'Liquidación' para todos sus productos.

La matriz francesa de IKSS fue declarada en concurso de acreedores por el Tribunal de Actividades Económicas de París a principios de octubre de 2025, en el marco de un procedimiento para reorganizar su negocio en Francia. Sin embargo, el proceso no afectó a la filial española, que en diciembre de 2025 fue adjudicada a nuevos propietarios, marcando un giro en el rumbo de la firma.

La tienda que ahora desaparece en Zaragoza está dedicada exclusivamente a moda femenina y cuenta con una amplia variedad de prendas. Se pueden adquirir desde abrigos o americanas, hasta piezas como jerséis, vestidos o pantalones de todo tipo.

En pleno proceso de liquidación, las prendas están ahora con descuentos de hasta el 50%, en una política de liquidación de todo el 'stock' disponible. En todo caso, los precios suelen ser algo más elevados que el resto de firmas 'fast fashion' como Zara, Mango o H&M; entre los 100 y 300 euros de media sin los descuentos.

En todo caso, esta no es la única tienda de IKKS que echa el cierre en España. La firma también se ha desprendido de importantes tiendas situadas en pleno centro de Barcelona, en el Paseo de Gràcia; así como en ciudades como Donosti o Bilbao.