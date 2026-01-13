Los Replicantes
Buscar

Economía

Ni Zara ni Mango: la firma que cierra su tienda en pleno centro de una capital española

Los cambios en el sector del 'retail' están llevando a un cierre masivo de tiendas ante el auge del comercio digital.

Ni Zara ni Mango: la firma que cierra su tienda en pleno centro de una capital española
Tienda de ropa Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

13 Enero 2026 12:41 (hace 10 horas)

Ni Zara ni Mango. Las multinacionales del sector del 'retail' se enfrentan a un giro en el paradigma del comercio, ya que el auge de las plataformas digitales a llevado a la consolidación de 'retailers' como Amazon, Shein o Zalando.

Vídeos Los Replicantes

Los clientes ya no necesitan desplazarse hasta una tienda para adquirir todo tipo de productos. Por este motivo, las firmas optan por reducir su cartera de tiendas para priorizar puntos turísticos, mediante formatos experienciales y distinguidos.

Se trata de crear puntos de atracción que no estén tan centrados en el producto, pero que sirvan de excusa para comprobar el 'stock' de la firma y plantearse después la compra incluso a través de internet.

Por este motivo, muchas enseñas están cerrando espacios comerciales, incluyendo grandes firmas como el Grupo El Corte Inglés. Tras los cierres de centros comerciales como El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Parquesur, El Corte Inglés La Vaguada o El Corte Inglés Arroyosur, se encuentra una clara realidad: los clientes ya no necesitan visitar sus tiendas para adquirir productos de firmas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, El Ganso, Scalpers, Pepe Jeans o Carolina Herrera.

Cierre de una histórica tienda en España: esta multinacional desaparece en pleno centro de una capital española

En este contexto de cierres, una multinacional se prepara para abandonar el centro de una capital española. Se trata de la marca francesa IKKS, conocida en prendas de alto nivel y con numerosas tiendas en España, que se prepara para el cierre de su histórica tienda en Zaragoza.

Los cambios en el sector del retail están llevando a la desaparición de tiendas físicas
Los cambios en el sector del retail están llevando a la desaparición de tiendas físicas Envato Elements

Se trata de la tienda IKKS en Zaragoza, situada en la calle San Ignacio de Loyola, número 1, situada junto a la popular firma catalana Lola Casademont, que baja la persiana y ha colocado el cartel de 'Liquidación' para todos sus productos.

La matriz francesa de IKSS fue declarada en concurso de acreedores por el Tribunal de Actividades Económicas de París a principios de octubre de 2025, en el marco de un procedimiento para reorganizar su negocio en Francia. Sin embargo, el proceso no afectó a la filial española, que en diciembre de 2025 fue adjudicada a nuevos propietarios, marcando un giro en el rumbo de la firma.

La tienda que ahora desaparece en Zaragoza está dedicada exclusivamente a moda femenina y cuenta con una amplia variedad de prendas. Se pueden adquirir desde abrigos o americanas, hasta piezas como jerséis, vestidos o pantalones de todo tipo.

En pleno proceso de liquidación, las prendas están ahora con descuentos de hasta el 50%, en una política de liquidación de todo el 'stock' disponible. En todo caso, los precios suelen ser algo más elevados que el resto de firmas 'fast fashion' como Zara, Mango o H&M; entre los 100 y 300 euros de media sin los descuentos.

En todo caso, esta no es la única tienda de IKKS que echa el cierre en España. La firma también se ha desprendido de importantes tiendas situadas en pleno centro de Barcelona, en el Paseo de Gràcia; así como en ciudades como Donosti o Bilbao.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Adiós Decathlon: cierra una histórica tienda tras más de 25 años

Adiós Decathlon: cierra una histórica tienda tras más de 25 años

Adiós Ikea: cierra esta emblemática tienda en Madrid el 28 de febrero

Adiós Ikea: cierra esta emblemática tienda en Madrid el 28 de febrero

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda el 31 de enero

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda el 31 de enero

Cuándo terminan las rebajas de invierno 2026: fechas en Zara, El Corte Inglés, Mango...

Cuándo terminan las rebajas de invierno 2026: fechas en Zara, El Corte Inglés, Mango...

Contenidos que te pueden interesar
Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

La red social X sufre una caída a nivel mundial

La red social X sufre una caída a nivel mundial

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años