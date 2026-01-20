La dueña de Zara cierra esta marca: desaparece de una capital española en enero

Adiós Zara. La multinacional gallega se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, que priorizan la venta a través de internet con el auge de plataformas como Amazon, Shein o Zalando.

Este giro se está imponiendo en todas las firmas del Grupo Inditex, incluyendo Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho o Lefties. El objetivo es reducir el número de tiendas, concentrarlas en los centros de las grandes ciudades e incluir un formato experiencial como valor añadido frente a la mera venta de los productos.

En el marco de este nuevo formato de tienda, el Grupo Inditex apuesta por incluir espacios de grandes dimensiones, con un diseño mucho más cuidado e incluso atracciones como puntos de hostelería u ocio.

Cierre de Inditex: la dueña de Zara desaparece de esta capital con esta marca

Con este contexto, Inditex está ejecutando un drástico plan de cierres que incluso lleva a la desaparición de algunas de sus enseñas en importantes ciudades de España. Eso es lo que ha ocurrido con la tienda de Massimo Dutti en el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza, que se prepara para bajar la persiana en enero de 2026.

Esta era la única tienda que quedaba de Massimo Dutti en la capital aragonesa, hasta ahora situada en la primera planta del complejo, junto a la tienda Apple. La firma ha ofrecido a los once empleados del establecimiento recolocarse en uno de los centros de distribución en la ciudad, lo que certifica el mayor interés de la empresa por su plataforma a través de internet.

Massimo Dutti ha visto la desaparición de algunas tiendas emblemáticas en España CC

Se trata de la misma oferta que realizó Inditex a los empleados de las tres tiendas que la multinacional ya cerró en Zaragoza durante 2025. Por entonces se vieron afectados medio centenar de empleados, a los que se ofreció trabajar en el nuevo centro logístico en Malpica. Sin embargo, esta decisión generó críticas entre los trabajadores porque supone en la práctica un recorte de sueldo, como denunciaban algunos sindicatos como CCOO.

Este cierre de Massimo Dutti se une a la desaparición de la otra tienda que la marca tenía en la ciudad, en el paseo de la Independencia, con un local de 1.000 metros cuadrados. Además, también desaparecieron las tiendas de Oysho y Zara Home, con presencia en el centro comercial Puerto Venecia, con lo que el complejo ha perdido tres firmas del gigante empresarial en tan solo medio año.

Cierres de Inditex: la dueña de Zara baja la persiana en estas ciudades

El cierre de Zaragoza se suma, además, a la clausura de otros establecimientos de Massimo Dutti en España, en concreto, ciudades como Irún, Pontevedra, Ciudad Real y Burgos.

Estas clausuras se unen al cierre muy simbólico de la primera tienda de Zara en A Coruña, un espacio en el que se fundó el gigante empresarial y que abrió sus puertas en 1975.

Además, se prevén más cierres de Inditex en Zaragoza, puesto que la tienda más icónica de la firma, Zara, prepara la apertura de un local de grandes dimensiones a modo de 'flag ship'.

Esta operación implicará, previsiblemente, la desaparición de los locales que la firma tiene instalados en el paseo Damas y la tienda Zara Home en el paseo de la Independencia. Además, también se han clausurado varios locales en el centro comercial Grancasa durante los últimos años.