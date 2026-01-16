Los Replicantes
Adiós Zara: cierra su histórica primera tienda con medio siglo de historia el 30 de enero

La multinacional Inditex dice adiós al primer establecimiento de Zara al no encajar con el nuevo formato de venta del grupo empresarial.

Una tienda Zara Foto: CC
16 Enero 2026 13:40 (hace 8 horas)

Adiós Zara. La multinacional Inditex, dueña de marcas de renombre como Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho o Stradivarius se enfrenta al giro en el sector del 'retail' ante el auge del comercio digital.

La enseña está cerrando tiendas y concentrando toda su oferta comercial en las principales calles de las grandes ciudades mediante un formato experiencial, generando un valor añadido a la visita de sus locales frente a la mera adquisición de productos.

Zara cierra tiendas para adaptarse a las nuevas necesidades del retail
Zara cierra tiendas para adaptarse a las nuevas necesidades del retail CC

Los clientes ya pueden adquirir sus prendas o consultar su catálogo desde casa, por lo que la firma prefiere cerrar tiendas que considera no prioritarias para centrar sus esfuerzos en su plataforma digital.

Cierre emblemático de Zara: baja la persiana a su primera tienda

En el marco de esta plan, Zara ha anunciado el cierre de su histórica tienda Zara de Juan Flórez en A Coruña tras casi 51 años en funcionamiento. Este es el primer establecimiento de la firma, que ya no encaja con la nueva estrategia comercial del grupo.

La tienda fue reformada en mayo de 2025 para inaugurar un espacio conmemorativo, con una gran cafetería en la que se presentaban algunos de los lanzamientos textiles de la firma.

Pero el nuevo formato no ha resultado rentable para el grupo, que ha decidido finalmente que será clausurado finalmente el viernes 30 de enero, poniendo así fin a más de medio siglo de historia.

La tienda Zara de Juan Flórez en A Coruña es un establecimiento emblemático para Zara, ya que su fundador, Amancio Ortega, comenzó su negocio aquí el 9 de mayo de 1975, dando pie a uno de los mayores grupos empresariales a nivel global.

El cierre oficial de la tienda ya ha sido comunicado a toda la plantilla, formada por 11 empleados, a los que se ha ofrecido la posibilidad de reincorporarse en otros establecimientos del Grupo Inditex.

Mientras tanto, la reforma parcial que se está ejecutando en la tienda de Zara de la calle Compostela de A Coruña terminará previsiblemente el 31 de enero, e incluirá un espacio de hostelería con su nuevo espacio Zacaffé.

