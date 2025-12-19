Los Replicantes
Zara lo confirma: su nueva herramienta de IA para convertir tu casa en su tienda

La popular marca de ropa propiedad de Inditex confirma su giro de negocio y su adaptación a las nuevas tecnologías de la Inteligencia Artificial (IA).

Una tienda de Zara Foto: CC
Adrián Parrondo

19 Diciembre 2025 17:53 (hace 1 hora)

Confirmado por Zara. La multinacional Inditex se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y competir con firmas plenamente digitales como Amazon, Shein o Zalando.

Vídeos Los Replicantes

Los clientes ya no necesitan trasladarse a las tiendas para adquirir y consultar las novedades de Zara. Pero la firma también es consciente de que los clientes demandan cada vez más herramientas para poder hacer las compras desde casa con total comodidad.

Zara está adaptándose al auge de nuevas tecnologías en pleno giro en el retail
Zara está adaptándose al auge de nuevas tecnologías en pleno giro en el retail CC

Este escenario está provocando el cierre de multitud de tiendas de Zara en todo el país. La enseña prioriza ahora espacios puntuales, situados en los ejes comerciales de las grandes ciudades y con un formato experiencial, incluyendo hasta espacios propios de hostelería como sus cafeterías Zacaffé.

Giro de Zara: emplea la Inteligencia Artificial para construir una tienda en casa

En este contexto, la dueña de Zara, la multinacional Inditex, ha anunciado una nueva herramienta digital que confirma el abrazo de la compañía a las nuevas tecnologías de la Inteligencia Artificial (IA) y la apuesta firme por el comercio digital.

Zara ha introducido en su aplicación un nuevo probador virtual que emplea IA. Mediante la generación de un avatar hiperrealista y personalizado, se replica la fisionomía de los consumidores para permitir que puedan probarse la ropa vendida a través de internet sin ni siquiera tener que acudir a alguna de sus tiendas. Para ello, tan solo tenemos que hacer una foto de primer plano y otra de cuerpo, para comprobar desde casa cómo quedan las prendas de la compañía.

Por el momento, la nueva funcionalidad de la app de Zara solo está disponible en algunos mercados como Reino Unido, Polonia, Alemania, Países Bajos, Italia o México. Otros mercados, sin embargo, no han introducido esta posibilidad, como España, Francia o Estados Unidos.

En todo caso, a pesar de que no se hay activado todavía esta funcionalidad, se puede usar desde España cambiando la localización a cualquier país donde ya se haya implementado. Después, tendremos que elegir alguna prenda y presionar sobre el botón 'Probar', que aparecerá debajo de la imagen. En ese momento, hay que autorizar a la compañía para hacer uso de imágenes y fotografías y elegir una tipo 'selfie' y otra de cuerpo entero con ropa para generar el avatar.

@carmendefdez Yo podemos probarnos ropa en la aplicación de Zara con la IA y nuestro Avatar 🙌🏼🙌🏼 Cambia el país a Polonia y empieza!!! #zara #zarawoman #newzara #imditex ♬ suara asli - kimiraikonenπ - stitchesπ

Después de haber seguido estos pasos, la aplicación de Zara creará el avatar personalizado en tan solo unos minutos. Después, habrá que seleccionar el look completo para probarnos. La plataforma permitirá después que veamos cómo sería nuestra apariencia con diferentes prendas de la compañía para elegir aquella que se adapte más a nuestros gustos.

