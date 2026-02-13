Cambios en los adelantamientos: nueva norma de la DGT en 2026

Llegan cambios en los adelantamientos con motivo de 2026. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que aprobará, al menos, dos nuevas normas relacionadas con adelantamientos, que entrarán en vigor en 2026.

Una de las medidas principales se concibe como 'Prohibido adelantar con mal tiempo', tal y como anunció la DGT en su revista Tráfico y Seguridad Vial. La DGT pretende modificar el artículo 31 del Reglamento General de Circulación para introducir una nueva norma en el caso de circular en autopistas o autovías cuando el hielo o nieve dificulten la conducción.

La DGT aprueba cambios en los adelantamientos en 2026 Envato Elements

La nueva norma prohibirá adelantar por el carril izquierdo cuando se produzcan temporales de nieve y frío, obligando a los vehículos a mantenerse en el carril derecho y respetar las restricciones establecidas según los niveles de nieve. El objetivo es dejar libre el carril izquierdo para facilitar el paso a vehículos de emergencia y quitanieves.

Nuevos adelantamientos

La DGT también prepara otro cambio en el Reglamento General de Circulación que se centra en el adelantamiento a un vehículo detenido en carretera. La norma exigía extremar la precaución y adaptar la velocidad, manteniendo una separación lateral suficiente. Desde 2026, esa recomendación pasará a ser obligatoria con criterios más definidos.

La nueva regulación establece que, para adelantar a un vehículo parado en la vía, será obligatorio reducir la velocidad en, al menos, 20 kilómetros por hora, por debajo del límite máximo permitido. De este modo, en una carretera convencional con límite de 90 kilómetros por hora, no se podrá realizar la maniobra a más de 70 kilómetros por hora, respetando siempre la distancia mínima establecida.