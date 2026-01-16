Los Replicantes
Adiós a la moratoria de multas por la baliza V16: la DGT confirma si ya ha sanciones

La DGT aclara la realidad de la moratoria sobre la baliza V16 a la que apeló inicialmente el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Baliza V16 Foto: .
Adrián Parrondo

16 Enero 2026 16:15 (hace 6 horas)

Adiós a la moratoria de las multas por no llevar la baliza V16 en el vehículo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cambiado de postura ante la implementación de esta herramienta de preseñalización en accidentes, que sustituye a los triángulos para garantizar la seguridad y facilitar la gestión de incidencias.

Las polémicas sobre su implantación llevaron inicialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a afirmar que las autoridades serían "flexibles y primarían la información sobre la sanción durante un período razonable de tiempo".

El ministro alegaba que el objetivo de la norma no era "sancionador o recaudatorio", sino que se centraba en "salvar vidas". Se trata de la seguridad en caso de accidente, ya que muchos conductores han resultado arrollados al colocar los triángulos en caso de incidencias en carretera.

Fin a la moratoria por la baliza V16: la DGT se pronuncia

Pero esta moratoria a la que apeló Grande-Marlaska, que daba a entender que por ahora no habría multas, queda desmontada por las últimas declaraciones el director de Tráfico, Pere Navarro.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que, en estos momentos, "si tú paras por una avería, un incidente cualquiera, y no la colocas -la baliza V16-, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley".

La baliza V16 es obligatoria en España desde el 1 de enero de 2026 .

Esas han sido sus declaraciones cuando ha sido preguntado por el plazo en el que terminará la moratoria para los conductores. Navarro asegura, en el marco de la jornada de 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities', que ya se ha concedido un "tiempo cómodo" para adaptarse a la nueva normativa y ha recalcado que el objetivo es "salvar vidas" en carretera.

En el caso de que un conductor sea sancionado por no portar la baliza V16 en su vehículo, así como porte una que no esté homologada, se enfrentará a una sanción leve de 80 euros.

La baliza V16 también se debe portar al viajar fuera de España. La DGT recuerda la Convención sobre Circulación Vial de 1968, que recoge que los vehículos en circulación internacional "deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados".

