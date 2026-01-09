Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania

Adiós baliza V16. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la obligatoriedad de llevar este dispositivo de geolocalización para todos los conductores, que facilitará la gestión de accidentes y evitará riesgos por arrollamiento por la colocación de los triángulos en carretera.

La implantación de esta medida de seguridad ha causado gran polémica en España, a pesar de que tiene como objetivo facilitar el tránsito de vehículos en carretera y, sobre todo, la seguridad de los conductores.

Alemania ya cuenta con un sistema previo similar a la baliza V16 y sin coste para los conductores Pexels

A pesar de que la obligatoriedad de portar la baliza V16 en el vehículo entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026, la realidad es que el Gobierno se ha mostrado laxo en su aplicación y mantendrá un período prudencial sin multas hasta que todos los ciudadanos se adapten a la nueva normativa.

La solución de Alemania a la baliza V16

La realidad es que esta medida ya ha sido solventada por otros países de nuestro entorno desde hace tiempo, con soluciones muy diferentes a las aplicadas ahora por España.

Por ejemplo, Alemania lleva varios años empleando un sistema gratuito para los conductores llamado Traffic Message Channel (TMC). Se trata de un medio empleado en Europa desde la década de 1990, siendo uno de los países pioneros en apostar por esta alternativa.

El TMC se encarga de transmitir información de tráfico en tiempo real directamente a los sistemas de navegación de los vehículos. Su empleo no requiere contar con conexión a internet ni suscripciones. El sistema aprovecha las emisoras de radio convencionales y transmite los datos a través de la señal FM.

El coche o GPS recibe la información y muestra en forma de avisos, ya sea por accidentes, vehículos averiados en el arcén, retenciones por obras o condiciones meteorológicas adversas.

Los conductores tan solo deberán llevar activado el navegador del vehículo, ya que a través del sistema se reciben los avisos y advertencias en la pantalla, sin tener que pagar nada, al contrario de los 40 euros que cuesta, aproximadamente, la baliza V16.

El sistema TMC en Alemania está plenamente integrado en la red de tráfico y las autoridades, centros de control y operadores se encargan de alimentar la información, que llega simultáneamente a miles de coches sin tener que adquirir ningún dispositivo adicional. El TMC no es exclusivo del país germano, sino que se encuentra en gran parte de Europa y también se incluye en muchos vehículos vendidos en España.