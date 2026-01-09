Los Replicantes
Buscar

Noticias

Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania

La entrada en vigor en España de la baliza V16 por orden de la DGT para todos los conductores coincide con otras medidas en Europa.

Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
Conducción de vehículos Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Enero 2026 12:50 (hace 10 horas)

Adiós baliza V16. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la obligatoriedad de llevar este dispositivo de geolocalización para todos los conductores, que facilitará la gestión de accidentes y evitará riesgos por arrollamiento por la colocación de los triángulos en carretera.

Vídeos Los Replicantes

La implantación de esta medida de seguridad ha causado gran polémica en España, a pesar de que tiene como objetivo facilitar el tránsito de vehículos en carretera y, sobre todo, la seguridad de los conductores.

Alemania ya cuenta con un sistema previo similar a la baliza V16 y sin coste para los conductores
Alemania ya cuenta con un sistema previo similar a la baliza V16 y sin coste para los conductores Pexels

A pesar de que la obligatoriedad de portar la baliza V16 en el vehículo entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026, la realidad es que el Gobierno se ha mostrado laxo en su aplicación y mantendrá un período prudencial sin multas hasta que todos los ciudadanos se adapten a la nueva normativa.

La solución de Alemania a la baliza V16

La realidad es que esta medida ya ha sido solventada por otros países de nuestro entorno desde hace tiempo, con soluciones muy diferentes a las aplicadas ahora por España.

Por ejemplo, Alemania lleva varios años empleando un sistema gratuito para los conductores llamado Traffic Message Channel (TMC). Se trata de un medio empleado en Europa desde la década de 1990, siendo uno de los países pioneros en apostar por esta alternativa.

El TMC se encarga de transmitir información de tráfico en tiempo real directamente a los sistemas de navegación de los vehículos. Su empleo no requiere contar con conexión a internet ni suscripciones. El sistema aprovecha las emisoras de radio convencionales y transmite los datos a través de la señal FM.

El coche o GPS recibe la información y muestra en forma de avisos, ya sea por accidentes, vehículos averiados en el arcén, retenciones por obras o condiciones meteorológicas adversas.

Los conductores tan solo deberán llevar activado el navegador del vehículo, ya que a través del sistema se reciben los avisos y advertencias en la pantalla, sin tener que pagar nada, al contrario de los 40 euros que cuesta, aproximadamente, la baliza V16.

El sistema TMC en Alemania está plenamente integrado en la red de tráfico y las autoridades, centros de control y operadores se encargan de alimentar la información, que llega simultáneamente a miles de coches sin tener que adquirir ningún dispositivo adicional. El TMC no es exclusivo del país germano, sino que se encuentra en gran parte de Europa y también se incluye en muchos vehículos vendidos en España.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
Artículos relacionados
Adiós baliza V-16: la DGT confirma los únicos conductores que se libran de colocarla

Adiós baliza V-16: la DGT confirma los únicos conductores que se libran de colocarla

Confirmado por la DGT: esto es lo que debe durar la batería de tu baliza V-16

Confirmado por la DGT: esto es lo que debe durar la batería de tu baliza V-16

Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

Baliza V16: la Guardia Civil alerta del nuevo timo de la grúa pirata

Adiós baliza V16: la DGT confirma cuándo empezará a multar realmente en 2026

Adiós baliza V16: la DGT confirma cuándo empezará a multar realmente en 2026

Contenidos que te pueden interesar
La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España

Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España