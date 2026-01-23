Adiós carril Bus-VAO: cambios para todos los conductores en 2026

Adiós al carril Bus-VAO como lo conocemos. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado un importante cambio en estas vías de circulación que afectará a todos los conductores en España.

El objetivo es priorizar la alta ocupación del vehículo para el uso de estos carriles reservados en 2026 frente al modelo de propulsión. De este modo, la utilización por turismos con distintivos 0 emisiones, ECO, C o B se condicionará a "la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles".

Nueva normativa para carriles Bus-VAO en España

Los carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación son aquellos en los que se permite circular cuando el número de ocupantes mínimo sea de dos personas, incluyendo al conductor. Se limita su utilización a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables.

La DGT anuncia un cambio de normativa en los carriles Bus-VAO para todos los conductores

Los camiones y ciclomotores tienen prohibido circular por estos carriles. Hasta 2025, los turismos con distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos como 0 emisiones podrían circular por los carriles VAO, aunque solo fueran ocupados por el conductor.

Pero la nueva resolución condiciona este uso a "la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles". La medida se implantará progresivamente y en función del tráfico o necesidades de cada uno de los carriles Bus-VAO.

Esta norma se adopta por la demanda de la ciudadanía y las peticiones de empresas de transporte público, según indica la DGT, que el Defensor del Pueblo ha trasladado por la progresiva eficacia que afectaba directamente a la regularidad y puntualidad del servicio, desincentivando a quienes utilizan el transporte público.

La DGT añade que los datos analizados por el Centro Nacional de Gestión de Tráfico evidencian que, durante las horas punta, las intensidades medias en el carril VAO de la -6 alcanzan valores de saturación.

Este incremento del volumen es del 10% respecto a 2019 y del 22% en el carril Bus-VAO. Esto se traduce directamente en mayores retenciones, que han crecido un 20% en la calzada principal y un 90% en el carril Bus-VAO en comparación con 2019.