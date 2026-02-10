Benidorm Fest 2026 afronta su primera semifinal con un gran cambio técnico en el formato

Benidorm Fest 2026 ya está aquí. Tras meses intensos, un formato que ha tenido que reinventarse sin una conexión con Eurovisión, y la llegada de un equipo de producción renovado, el festival levantino alzará el telón de su quinta edición en la noche del martes 10 de febrero con nueve propuestas participantes y algunas de las favoritas pisando por primera vez las tablas del Palau d'Esports de Benidorm.

KITAI, María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth inaugurarán un festival que afrontará su final a 12 el próximo 14 de febrero. Esta año por primera vez el concurso cuenta con ensayos generales el día antes de cada gala, y la prensa acreditada pudimos verlo al completo, de manera que vamos con una descripción de lo que podrá ver esta noche en La 1 de RTVE a eso de las once de la noche. ¡Vamos con ello!

Un trío de presentadores de lujo

Raro es que no haya formato musical en la televisión española que no haya contado con Jesús Vázquez presentándolo, y Benidorm Fest será cosa suya este año. Lo cierto es que al gallego el formato le va como anillo al dedo, en una dupla con Javier Ambrossi que por primera vez en la historia del festival da un aire menos encorsetado al formato, y más tendente a la broma ácida y la improvisación, algo solo al alcance de dos presentadores rodados como ellos.

Junto a ellos, el mejor pegamento de las cinco ediciones de Benidorm Fest, Inés Hernand, le aporta el toque desenfadado a un guión que si bien sigue siendo solemne a ratos (es marca del formato) en esta edición es también rebelde, canalla y lleno de frases de las que dan que hablar al día siguiente en redes sociales.

Un salto de producción al estándar europeo

La llegada del equipo formado por Sergio Jaén, Borja Rueda y el finlandés Ari Levela a la producción de Benidorm Fest, junto al cambio de productora de Boomerang a Sold Out Producciones se nota y mucho en esta quinta edición.

Si bien normalmente estos cambios no suelen notarse demasiado en televisión, esta quinta edición de Benidorm Fest se nota que es 'de autor', con el plus de una producción que termina dejando las propuestas limpias y perfectas en lo técnico, dejando en gusto del espectador si ya son emocionantes o llamativas, pero sin sobresaltos en la técnica.

Benidorm Fest 2026 juega un poco con el formato de producción de Eurovisión, al mismo tiempo que da la sensación de que potencia lo conceptual frente a otros años de grandes props en escena y una gala poco uniforme al tener a varios equipos escénicos implicados en la producción. Ahora, se nota que Benidorm Fest tiene impronta, y eso siempre es una buena noticia.

Kenneth convence con una potencia tremenda

Yendo ya a las actuaciones, vamos a destacar cuatro que nos encantaron de lo lindo en los ensayos, y la primera es quizá el primer 'winner alert' de la edición. Kenneth además de ser el gran éxito comercial de la edición, venía avisando del potencial de su actuación, algo que se cumple nada más ver el show. Es la mezcla perfecta de lo que vimos de J Kbello el año pasado, y de Jorge González hace dos. Una actuación de fuego, movimiento, baile y potencia coronada con un dancebreak que levanta del sillón. Nuestra sensación es que de esta primera semifinal puede salir como gran favorito a falta de ver las propuestas de la segunda semifinal.

La sensualidad de Dora & Marlon es redonda

Hay canciones que son difíciles de explicar para el gran público, pero que sin embargo guardan algo icónico que atrae. Es el caso de este 'Rakatá' de Dora & Marlon Collins, una de las propuestas más 'outsiders' de este Benidorm Fest, que sin embargo en escena han conseguido encontrar un equilibrio más que complicado entre ser sexy y ser elegante. De la mano de un prop que les hace el juego a las mil maravillas, el concepto podrá pecar de que no sea para todos los públicos, pero no hay duda que la ejecución es magnífica. En cuanto a concepto, la mejor actuación de la noche.

Izan Llunas y un concepto juvenil muy atractivo

Estamos escasos de conceptos para el público juvenil en nuestra industria musical. Se nos llena la boca siempre del 'sonido Abraham Mateo', pero lo cierto es que más allá de Abraham, pocos visitan esa línea, y Benidorm Fest nos da la sensación que nos trae un exponente para años con Izan Llunas.

La actuación del balear es exigente en lo vocal y en el movimiento, pero creemos que la mezcla queda más que pintona, aupada por ese interés por enfatizar la telegenia de Izan. A falta de oírlo en casa (siempre saben que no suena igual en la grada del pabellón que en la televisión), en el ensayo general nos dio la sensación de ver un concepto divertido, internacional y muy enérgico que puede gustar a la abuela de la familia y a la nieta que forre carpetas con sus fotos. Un concepto intergeneracional, algo muy potente en Benidorm Fest.

KITAI trae de vuelta el rock a Benidorm Fest

Hemos tenido poco rock en la historia de Benidorm Fest. Quitando la experiencia de Megara con gran resultado, las guitarras eléctricas han aparecido poco en el festival, pero en esta quinta edición ya tenemos la solución con los KITAI y una actuación memorable para abrir el festival este año.

Aupando la telegenia de su vocalista, Kenya Saiz, junto a buenas dosis de fuego, solos de guitarra y un concepto rockero pero sorprendente, KITAI traen la mejor propuesta rock de la historia del festival (no han habido muchas) y también una de las mejores de la noche (mucho más importante para su devenir en el concurso). Incluso para los pocos rockeros, es consumible y disfrutable.