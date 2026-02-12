Los Replicantes
Benidorm Fest presenta un show más energético y redondo en su segunda semifinal: detalles

Hemos podido ver el ensayo general y te contamos algunos detalles de la segunda cita de la edición que viviremos esta noche.

Segunda semifinal Benidorm Fest 2026 Foto: RTVE
Luis Mesa Cabello

12 Febrero 2026 14:41 (hace 4 horas)

Benidorm Fest 2026 afrontará su segunda semifinal en la noche del jueves luego de una primera que generó conversación entre adeptos que la aplaudieron y otros que la consideraron algo plana. Como en la primera, hemos podido acceder en exclusiva al ensayo general previo a la gala del día anterior, y por ello os vamos a contar lo que podréis ver en el escenario del Palau d'Esports de Benidorm en una noche que será más intensa, más ambiciosa a nivel escenográfico y con una protagonista para postularse a la victoria: la sevillana Rosalinda Galán.

Vídeos Los Replicantes

Para esta segunda cita de Benidorm Fest 2026, otras nueve candidaturas buscarán una plaza en la final con seis huecos disponibles para completarla. ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! & bailamamá cuajan un show que nos dio la sensación que exprime mucho más las capacidades técnicas del evento, con más elementos icónicos que los que pudimos ver el martes. Siempre se dice que en los festivales hay una semifinal más potente que otra, pues en este Benidorm, la segunda es la potente.

La gala contará también con dos artistas invitados. El show lo abrirá Abraham Mateo con un número impecable donde repasará sus temas más míticos además de presentar su último single, y el cierre quedará en manos de un homenaje a toda una carrera para Luz Casal, la que cantará un par de sus canciones icónicas a nada de conocer los finalistas. Vamos ahora a hablar de los mejores momentos de la gala.

Rosalinda trae un concepto ganador

Rosalinda llega a Benidorm Fest 2026 con un concepto ganador
Rosalinda llega a Benidorm Fest 2026 con un concepto ganador RTVE

Ya desde inicios de semana se habla en Benidorm de que la sevillana Rosalinda Galán y su tema flamenco fusión 'Mataora' iba a ser una de las grandes favoritas de este festival. Siempre hay que esperar a ver el show para afirmar al 100% si el público estaba en lo cierto, y la verdad es que no se equivocaba nadie. El show de 'Mataora' es el más delicado, cuidado y emocionante de las 18 propuestas de este año, con un solemnidad que te pone la piel de gallina, engrandecido con un directo de quitarse el sombrero. Estará en la lucha por ganar a bien seguro.

Miranda! & bailamamá son adictivos

Miranda! & bailamamá llegan con fuerza al Benidorm Fest 2026
Miranda! & bailamamá llegan con fuerza al Benidorm Fest 2026 RTVE

Las tablas y la experiencia de Miranda! & bailamamá se iban a notar en el escenario, y teníamos la corazonada de que íbamos a tener un concepto tremendamente teatralizado. Ha sido así y es simplemente genial. Este concepto de 'trieja' mitad española mitad argentina en un escenario muy colorido es de los puntos más icónicos de la edición, todo aderezado con un directo redondo y una escenografía pensada y medida. No iban a fallar por talento y experiencia, y lo han demostrado.

Funambulista presenta en Benidorm el directo perfecto

Funambulista llega a la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026
Funambulista llega a la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 RTVE

No es cosa de Benidorm Fest, desde hace más de una década Funambulista es una de las bandas con mejor directo de la escena española, y en Benidorm no iba a ser distinto. No somos de los que le pediríamos a Diego Cantero y su banda un concepto escénico disruptivo e innovador, sino un concepto de banda energético y bien llevado, y es exactamente lo que presentan en el Palau. Lo hemos gozado como niños chicos, y a la gente le pasará igual 100%.

ASHA cuenta con un concepto colorido y adictivo

Asha presenta un concepto original en el Benidorm Fest 2026
Asha presenta un concepto original en el Benidorm Fest 2026 RTVE

La última nota positiva que destacamos hoy la encontramos en la apertura de la hispano-marroquí ASHA y su 'Turista', una canción pop chicle que es agradable pero que de partida no estaba llamada a grandes cosas en este festival. Sin embargo, lo bueno de la televisión es que hay veces que la escenografía puede encumbrar una actuación, y es lo que ha pasado con el concepto de una ASHA que no puede ser más turista, no puede ser más colorida, y no puede tener mejor directo. Redondo y directo a la final al 100%.

