Benidorm Fest 2026 arranca con Kenneth posicionándose como primer gran favorito

Por fin ha arrancado Benidorm Fest 2026. Luego de un sinfín de novedades, un año bastante convulso y una desvinculación de Eurovisión, el festival levantino celebró su primera semifinal en el Palau d'Esports de l'Illa de Benidorm, no solo estrenando escenario y una semifinal a nueve candidatos, sino también dirección artística en manos del ilicitano Sergio Jaén y un modelo de producción más cercano al de Eurovisión y las grandes producciones musicales, el que causó diversidad de opiniones en el espectador en casa.

La gala, que empezara a las 22:45h de la noche consiguió alcanzar los dobles dígitos de share (11,1%), siendo la primera semifinal de la historia de Benidorm Fest en no alcanzar el millón de espectadores, quedándose en 850.000 espectadores, una cifra tibia en medio de un debate de una audiencia que reclamó que comenzara antes en el prime time y que siempre quedará la duda de cuánto porcentaje potencial ha dejado de ver el formato con su desvinculación con Eurovisión.

Además de las nueve actuaciones participantes, de las cuales tres se quedaron sin puesto para la final, el formato contó con la apertura magnífica de Fangoria y un cierre de actuaciones dedicado a toda una carrera: la de Paloma San Basilio, representante además de España en Eurovisión 1985. ¡Vamos a hablar de la gala en términos competitivos!

Una gala técnicamente perfecta que trajo disparidad de opiniones

La primera semifinal de Benidorm Fest 2026 llegó con bastante hype. Cambiar de productora, tener un director artístico o un equipo artístico 'in house' encargado de 17 de las 18 propuestas del festival no es un asunto baladí, y la puesta de largo trajo disparidad de opiniones en redes.

Benidorm Fest 2026 celebró su primera semifinal RTVE

Somos de los partidarios de defender el modelo, el que nos trajo una gala uniforme, de alta calidad técnica y propensa a un consumo bastante bueno y compensado, pero la sombra de Eurovisión es alargada, y muchos espectadores consideraron el show como plano y falto de emoción, quizá necesitando o apelando esa gran cantidad de 'fireworks' que siempre traía el festival en años anteriores.

Como cada año, la segunda semifinal parecerá a ojos del espectador mejor que la primera, y la final será redonda para la gran mayoría. Un eterno 'día de la marmota' en redes sobre un festival que ayer dio un paso de gigante a consolidarse como el programa con la mejor técnica y disposición de show de la escena española.

Kenneth da el primer paso adelante

Es paradójico que en el año donde Benidorm Fest no tiene vinculación con Eurovisión y eso haya llevado quizá a una mayor diversidad de estilos musicales, la primera gran favorita del festival sea una canción que cumple con todos los factores para ser una canción muy del perfil eurovisivo.

Kenneth venía fuerte a Benidorm, y lo demostró con una actuación medida que recordó a trozos al 'Caliente' de Jorge González y a otros ratos al 'VIP' del año pasado de J Kbello. Un actuación bien de fuego, bien de 'dancebreak' y bien de luces de neón, lo que nos retrotrae automáticamente a esa RTVE que iba al Eurofestival.

Junto a él, el fenómeno viral de Tony Grox & Lucycalys con 'T Amaré', el pack rock perfecto (con la salvedad de un fallo técnico que sufrieron) de KITAI, el directazo de la única balada de la edición de Mikel Herzog Jr., el show adolescente medido de Izan Llunas y la propuesta disfrutona de María León ft. Julia Medina se ganaron un hueco en la final del sábado, quedándose a las puertas unos Dora & Marlon Collins que a bien seguro trajeron el concepto escénico más medido de la semifinal.

El siguiente paso llegará para Benidorm Fest 2026 con la segunda semifinal, la que traerá de nuevo favoritos a la palestra y refrendará un mayor rodaje para un festival que dio un golpe sobre la mesa necesario, colocando un listón alto para una plataforma que pretende ser para todo un país.