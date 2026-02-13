Benidorm Fest 2026 logra la mejor semifinal de su historia: Rosalinda Galán como favorita

En medio de un mar de críticas por parte de los fans del formato tras la primera semifinal, Benidorm Fest supo darle la vuelta completa a la tortilla con su segunda semifinal, cuajando el mejor concepto escénico que nunca había visto el formato en cinco ediciones. Si bien el martes el festival 'enseñó la patita' del salto técnico que ha afrontado en su quinta edición, en esta segunda semifinal a ese poderío de medios le acompañaron los conceptos musicales medidos, la diversidad de estilos y hasta la emoción de no conocer a sus clasificados hasta el último momento.

Pese a todo esto, la gala tuvo que conformarse con el mismo share de la primera semifinal, un 11,1% pese a venir con toda una semifinal de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y FC Barcelona como teloneros. En una era de consumo radicalmente distinto de la televisión, el gran caballo de batalla llegará el sábado con un inicio más tempranero que el de esta segunda semifinal que arrancaría pasadas las once de la noche.

Rosalinda Galán rompe moldes

En cuanto al nivel competitivo, Benidorm Fest nos regaló uno de esos momentos icónicos que quedan en la retina de propios y extraños con la actuación de la sevillana Rosalinda Galán y su 'Mataora', un pasodoble electrónico que ofreció sin lugar a dudas la mejor puesta en escena que el festival ha visto en cinco ediciones. Jugando con las sombras, asemejándose al show coplero de toda la vida, y con un directo modelo, 'Mataora' se postuló fuerte a la victoria en una noche donde las seis propuestas que pasaron encandilaron al público.

Miranda! y bailamamá! y su concepto divertido en medio de una tienda de colchones, Dani J y su bachata hecha espectáculo, The Quinquis con la nota más diferente de la noche, MAYO con un número todo movimiento y ASHA con la propuesta más colorida de todo el festival cerraron una final a doce para el sábado que promete emociones fuertes y sin un ganador claro de primeras.

La gran sorpresa en los eliminados llegaría con la no presencia en la final de Funambulista. La banda de Diego Cantero cuajó un directo memorable que curiosamente fue respaldado por el televoto, pero no por un jurado que quizá debió primar esa perfección vocal en el concepto. Junto a ellos, KU Minerva y la mostoleña Atyat se quedaron también sin billete para poder optar a la Sirenita de Oro.

La final, con una gran favorita y varias opciones

Miranda & bailamamá lograron el pase a la final tras su actuación en Benidorm Fest 2026 RTVE

Desde hace un par de ediciones en pos de la emoción Benidorm Fest no desvela las puntuaciones de las semifinales, ofreciendo solo los clasificados y dejando la duda de verdaderamente quién llega en cabeza para la final del sábado. Con esto, la única pauta interesante es la de tener qué artistas son respaldados tanto por jurado como televoto para llegar a la final, así como otros baremos como pueden ser las visitas a los vídeos de las actuaciones en YouTube o el impacto en redes sociales.

Midiendo estas métricas, lo cierto es que Benidorm Fest tuvo un gran impacto con Kenneth y Tony Grox & LUCYCALYS en la primera semifinal, y con Rosalinda Galán y Miranda! & bailamamá en la segunda, no significando esto que vayamos camino de una final a cuatro candidatos potenciales a la victoria.

En un año donde la conexión con Eurovisión no existe, la gran duda es saber si eso afectará a la hora de votar al público, y si apostará pensando en el mejor concepto para el Eurofestival aunque no vayamos, o se dejará ir por votar simplemente a su canción favorita. En esa duda, creemos que Benidorm Fest 2026 puede estar entre Kenneth y su concepto urbano y Rosalinda Galán y su 'Mataora', dejando también en la terna a la viralidad del tema más de radiofórmula de la edición, el 'T Amaré' de Tony Grox & LUCYCALYS.

¿Saldrá de estos tres el que levante la Sirenita de Oro y se lleve los 150.000 euros de premio? De momento lo único claro es que la segunda semifinal de Benidorm Fest 2026 sí ofreció el desempeño que se le esperaba, y mira de frente a una final que puede ser histórica a orillas del mediterráneo.