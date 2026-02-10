Alerta alimentaria: qué marcas de leche infantil están contaminadas con cereulida

Alerta alimentaria. La detección el pasado mes de diciembre de la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus, está llevando a la retirada de varios productos y lotes de marcas de leche infantil en varios países.

La gravedad de esta alerta ha aumentado tras conocerse que al menos ocho bebés en España y 60 en Europa han sido hospitalizados después de haber consumido productos preparados para lactantes.

Con el objetivo de mantener la cautela, la empresa productora (Danone) ha decidido retirar nuevos productos y lotes de los canales de comercialización ante la posible presencia de cereulida en fórmulas infantiles procedentes de Irlanda en las marcas Almirón y Blédina.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) recomienda que las personas que tengan estos productos en su domicilio se abstengan en todo momento de consumirlos.

Los síntomas causados por la toxina cereulida son dolor abdominal, vómitos y diarreas. Ante cualquier duda o señal de alerta, se recomienda consultar con un especialista para tomar las medidas correspondientes.

Los lotes afectados por alerta alimentaria: se ha detectado cereulida en leche infantil

Los productos y lotes afectados en el mercado de esta alerta alimentaria ya se conocen al completo.

ALMIRÓN ADVANCE 1

Nombre del producto: ALMIRÓN ADVANCE 1

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: bote

Fecha de caducidad: 09/11/2026

Peso de unidad: 400 g

Temperatura: ambiente

ALMIRÓN ADVANCE 1

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: bote

Fecha de caducidad: 08/07/2026, 22/07/2026, 30/10/2026 y 03/12/2026

Peso de unidad: 800 g

Temperatura: ambiente

ALMIRÓN ADVANCE 2

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: bote

Fecha de caducidad: 13/07/2026, 31/08/2026, 18/09/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 21/11/2026 Y 18/12/2026

Peso de unidad: 800 g

Temperatura: ambiente

ALMIRÓN ADVANCE 1

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: caja

Fecha de caducidad: 05/12/2026

Peso de unidad: 1200 g

Temperatura: ambiente

ALMIRÓN ADVANCE 2

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: caja

Fecha de caducidad: 09/08/2026, 25/11/2026 y 20/01/2027

Peso de unidad: 1200 g

Temperatura: ambiente

ALMIRÓN PROFUTURA 1

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: bote

Fecha de caducidad: 28/12/2026, 15/04/2027, 14/05/2027, 13/06/2027, 19/08/2027 y 13/09/2027

Peso de unidad: 800 g

Temperatura: ambiente

ALMIRÓN PROFUTURA 2

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: bote

Fecha de caducidad: 28/12/2026, 11/01/2027, 10/05/2027, 13/06/2027 y 11/07/2027

Peso de unidad: 800 g

Temperatura: ambiente

ALMIRÓN PROFUTURA 2-SOBRES

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: sobres

Fecha de caducidad: 12/07/2026 y 21/08/2026

Peso de unidad: 28,8 g

Temperatura: ambiente

ALMIRÓN AR 2

Nombre de marca: ALMIRÓN

Aspecto del producto: bote

Fecha de caducidad: 03/10/2026 y 02/11/2026

Peso de unidad: 800 g

Temperatura: ambiente

BLÉDINA 1

Nombre de marca: BLÉDINA

Aspecto del producto: bote

Fecha de caducidad: 03/11/2026 y 09/12/2026

Peso de unidad: 800 g

Temperatura: ambiente

Para comprobar si la leche infantil que tienes en casa está incluida en la alerta alimentaria, tan solo se debe consultar la fecha de caducidad en la parte trasera del pack de Blédina o en la base del envase de Almirón, precedida por las letras EXP. Desde las páginas web de ambas marcas se puede verificar el estado de los productos con tan solo unos pasos.